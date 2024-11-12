الامارات | بسكين المطبخ.. مراهق يرتكب مذبحة مروعة بحق عائلته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 نوفمبر 2024

قتل مراهق في مدينة تكيرداغ التركية ، والدته، وطعن أربعة آخرين من أفراد أسرته بوساطة سكين مطبخ، في مذبحة عائلية مروعة عجز فيها الضحايا عن الدفاع عن أنفسهم.

وهاجم الفتى وهو بعمر 17 عاماً والدته وهي نائمة، ليرديها قتيلةً، قبل أن يطعن والده وعمه وعمته وجده في المنزل المؤلف من طابقين مفتوحين على بعضهما البعض من الداخل.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المعلومات الأولية حول القاتل، تشير لكونه يعاني من اضطراب نفسي، لكن التحقيقات لازالت في بدايتها.

وبدأ المراهق القاتل هجومه عند الساعة الثالثة فجراً تقريباً، وهو ما سهل عليه مهاجمة ضحاياه واحداً تلو الآخر، دون أن يتمكنوا من تنبيه بعضهم للخطر أو الدفاع عن أنفسهم.