الامارات | وزير الثقافة والتواصل المغربي يزور «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، الدكتور محمد المهدي بنسعيد، معرض الشارقة الدولي للكتاب، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، وسفير مملكة المغرب لدى الإمارات، أحمد التازي.

وتأتي زيارة الوزير المغربي بالتزامن مع الاحتفاء بالمملكة المغربية ضيف شرف الدورة الـ43 من المعرض، واطلع وزير الثقافة المغربي على التنوع الكبير في الإصدارات العربية والأجنبية التي تتضمن كتباً بمختلف لغات العالم، كما استمع لشرح حول الفعاليات الثقافية المصاحبة التي تجمع نخبة من الكتّاب والمثقفين من حول العالم، ما يتيح فرصة استثنائية لتبادل الأفكار والخبرات في هذا الحدث الثقافي العالمي، كما تفقد جناح المملكة المغربية المشارك في المعرض، والبرنامج الثقافي المغربي، الذي يضم ندوات وجلسات حوارية تشارك فيها مجموعة من الفلاسفة والمفكرين والأدباء المغاربة، وتعكس ملامح المشهد الثقافي في المملكة.