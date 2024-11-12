الامارات | تايلور سويفت تواصل التألق بـ 4 جوائز «إم تي في» الأوروبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت النجمة الأميركية، تايلور سويفت، أربعة من جوائز «إم تي في» الأوروبية للموسيقى التي أقيمت في مدينة مانشستر البريطانية، وتكافئ الأسماء الكبيرة في الموسيقى العالمية.

وفازت المغنية، البالغة 34 عاماً، في الفئات الرئيسة من بينها أفضل فنانة العام، وأفضل فنانة في الحفلات، وأفضل أغنية مصوّرة عن «فورتنايت» مع الفنان بوست مالون، وحصلت كذلك على جائزة أفضل فنانة أميركية.

ووصفت مغنية «شايك إت أوف» منحها جوائز عن جولة حفلاتها وعن ألبومها وأغنيتها المصوّرة «فورتنايت» بأنه «أمر مذهل».

لكن سويفت التي كانت تتصدر قائمة الترشيحات بسبعة منها، خسرت أمام أريانا غراندي في فئة أفضل فنانة بوب.

وتضاف هذه الجوائز إلى تلك التي سبق لسويفت أن نالتها طوال سنة 2024، وفي مقدمها تحقيقها في فبراير الفائت رقماً قياسياً في جوائز غرامي بحصولها للمرة الرابعة على لقب ألبوم العام.

وشكلت جوائز «إم تي في» الأربع أحدث حلقة من سنة قياسية حافلة بالإنجازات للمغنية الثلاثينية التي اختارتها مجلة «تايم» شخصية العام 2023، ومن أبرزها أن جولتها الضخمة «إيراس» باتت الأكثر تحقيقاً للأرباح في تاريخ الموسيقى.