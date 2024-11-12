الامارات | توب 5 أفلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1. «فينوم»

احتفظ فيلم الخيال العلمي «فينوم: ذي لاست دانس»، للأسبوع الثالث توالياً، بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بحسب التقديرات الصادرة عن شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وبلغت مداخيل الفيلم 16.2 مليون دولار بين يومَي الجمعة والأحد، ليصل إجمالي إيراداته في كندا والولايات المتحدة إلى 114.8 مليون دولار.

114.8 ملايين دولار

2. «ذي بيست كريسماس»

أحدث الفيلم الكوميدي «ذي بيست كريسماس بيجنت إيفر» مفاجأة بحلوله في المركز الثاني، محققاً إيرادات بقيمة 11.1 مليون دولار، ويتناول الفيلم، المقتبس من كتاب للأطفال، قصص عائلات في بلدة صغيرة يزرع فيها الأطفال الفوضى خلال حفلة عيد الميلاد السنوية.

11.1 ملايين دولار

3. «هيريتيك»

الفيلم الجديد «هيريتيك» حلّ في المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 11 مليون دولار، ويتولّى هيو غرانت بطولة فيلم الرعب مؤدياً دوراً غير مألوف في مسيرته، ورأى المحلل ديفيد أ.غروس أنها «بداية جيدة جداً لفيلم رعب أصلي، ليس جزءاً من سلسلة»، ملاحظاً أن التعليقات النقدية «ممتازة» على هذا العمل.

11 ملايين دولار

4. «ذي وايلد روبوت»

فيلم الخيال العلمي «ذي وايلد روبوت» تراجع إلى المرتبة الرابعة، بإيرادات بلغت 6.6 ملايين دولار. ويتمحور الفيلم حول الروبوت روز، الذي تتقطع به السبل على جزيرة، فيكوّن صداقات مع حيوانات الغابة

6.6 ملايين دولار

5. «سمايل 2»

في الترتيب الخامس وبمداخيل بلغت خمسة ملايين دولار، جاء فيلم الرعب «سمايل 2»، الذي تؤدي فيه ناومي سكوت دور نجمة بوب تعاني لعنة غامضة.

5 ملايين دولار