الامارات | بيت الحكمة و«مجرّة» شراكة لتوفير 70 ألف مادة معرفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور الشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وقّع بيت الحكمة شراكة استراتيجية مع «مجرّة»، المنصة الرائدة في تقديم المحتوى العربي المفيد والموثوق، بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين، وزيادة فرص الوصول إلى مصادر المعرفة لجميع أفراد المجتمع.

جاء ذلك على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث وقّع الشراكة المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي، والرئيس التنفيذي لـ«مجرة»، عمار هيكل، بحضور رئيس مجلس إدارة «مجرّة»،

عبدالسلام هيكل.

وبموجب الشراكة، تتيح منصة «مجرّة» اشتراكاتها لأعضاء بيت الحكمة، وتمكنهم من الوصول إلى أكثر من 70 ألف مادة محتوى من خمس منصات عالمية، هي هارفارد بزنس ريفيو، وإم آي تي تكنولوجي ريفيو، وبوبيولار ساينس - العلوم للعموم، وستانفورد للابتكار الاجتماعي، ومنصة «نفسيتي».

ويتيح الاشتراك إمكانية الوصول إلى محتوى نصي وصوتي ومرئي في مجالات معرفية متنوعة، مثل الإدارة والأعمال، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتنمية الشخصية، والعلوم والصحة النفسية، بالإضافة إلى محتوى إلكتروني مميز باللغة العربية، وهو ما يسهم في تعزيز مستوى المعرفة، وزيادة الوعي بأحدث الأفكار والابتكارات العالمية بلغة عربية سلسة وواضحة.

ويعد بيت الحكمة نموذجاً عصرياً لمكتبات المستقبل، يجمع بين الحياة الثقافية والتفاعل الاجتماعي في إمارة الشارقة، حيث يضم أكثر من نصف مليون كتاب وعنوان وَرَقي ورقمي في مختلف العلوم والمعارف بلغات مختلفة.

. الاشتراك يتيح إمكانية الوصول إلى محتوى نصّي وصوتي ومرئي في مجالات معرفية متنوعة.