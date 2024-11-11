استخدمه النبي أيوب.. 10 معلومات عن نبات الغبيرة - لن تتوقع ما يفعله بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

نبات "الغبيرة" أو ما يُعرف بـ"العرعر" الذي يقال إن النبي أيوب قام بتدليك جسده المريض به، فشفي من أمراضه، يعد من النباتات الطبية الشهيرة، وله تاريخ طويل في الاستخدامات العلاجية.

ونستعرض في هذه السطور أهم المعلومات عن نبات "الغبيرة" وفوائده الصحية في علاج الأمراض، وفقًا لموقعي Healthline، وNational Institutes of Health.

ما هوي نبات الغبيرة؟

الغبيرة أو العرعر نبات عشبي يُستخدم في الطب الشعبي منذ قرون، وتُستخدم أجزاء مختلفة من النبات، بما في ذلك الجذور والأوراق، في العلاجات التقليدية.

استخدامه في الطب النبوي

ذُكر أن النبي أيوب عليه السلام استخدم الغبيرة في علاجه من الأمراض، إذ يُعتبر مثالاً على استخدام الأعشاب الطبيعية في الطب النبوي.

فوائد صحية متنوعة

تشير العديد من الدراسات إلى أن الغبيرة تحتوي على مركبات لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يجعلها فعالة في تقوية الجهاز المناعي.

علاج الأمراض الجلدية

الغبيرة تُستخدم لعلاج بعض الأمراض الجلدية، مثل الإكزيما والصدفية، إذ تُساعد في تخفيف الحكة والتهابات الجلد.

التخفيف من آلام المفاصل

تشير الأبحاث إلى أن الغبيرة يمكن أن تساعد في تقليل آلام المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي، وذلك بسبب تأثيرها المضاد للالتهابات.

تحسين صحة الجهاز التنفسي

بعض الدراسات تُشير إلى أن الغبيرة قد تساعد في تخفيف أعراض الربو والتهابات الشعب الهوائية.

توازن مستويات السكر في الدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن الغبيرة يمكن أن تُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.

اقرأ أيضا:

3 علامات خفية تدل على تضخم الكبد وسرطان الطحال.. احذرها

ما المرض الذي تعاني منه أميرة أديب؟.. احذر هذه الأعراض

مع اقتراب الشتاء.. نصائح ذهبية للحفاظ على مناعتك وتجنب العدوى

مفيش قمر كده.. 15 صورة لـ سلمى علي ملكة جمال مصر بإطلالة ساحرة في عيد ميلادها

معرضة للانقراض.. تعرف على أكثر لغة أقل شهرة في العالم