لمناسبة يوم ميلادها.. مدونة الموضة نهى نبيل تلهمك صيحات جمالية عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - تُعَدُّ مدونة الموضة والجمال نهى نبيل واحدة من أشهر المدونات في العالم العربي، حيث يتابعها الملايين من محبي عالم الجمال والموضة، وهي من أكثر المدونات تجدداً وجرأة في إطلالاتها الجمالية، حيث استطاعت استقطاب النساء من مختلف الأعمار عبر إطلالاتها على حسابها في إنستغرام. واليوم 11 من نوفمبر تحتفل نهى نبيل بيوم ميلادها، التي أصبحت ملهمة بإطلالاتها الجمالية بأساليب مكياج وتسريحات شعر للمرأة العربية، وأيقونة جمالية تلهم النساء أجمل الصيحات الجمالية العصرية الجذابة، التي دائماً ما تختارها متجددة وغير تقليدية؛ فهي لا تفضل الستايل الواحد في رسمات المكياج، إنما تتجه نحو التنويع والجرأة ومواكبة كل ما هو عصري وجديد في عالم المكياج، حيث تظهر أحياناً بإطلالات مكياج ناعمة ورقيقة بالألوان الترابية مثل تدرجات البيج والبني والمشمشي من دون التخلي عن مظهر الرموش الطويلة البارزة، وأحياناً أخرى تختار إطلالات المكياج القوية والجريئة بالألوان والرسمات المبتكرة مع الغليتر وأحمر الشفاه الفاقع؛ لتبدو في كل الحالات بإطلالات جمالية لافتة وساحرة. كذلك حال تسريحات شعرها، التي تتنوع بين التسريحات الناعمة بالشعر الويفي أو الريتو، والتسريحات المبتكرة الكلاسيكية كتسريحة الكعكة المنخفضة الناعمة وتسريحة ذيل الحصان العالية وتسريحة الضفيرة العصرية التي تناسب جميع الأعمار.

ولمناسبة يوم ميلادها، نرصد لك باقة من أجمل الإطلالات الجمالية من وحي نهى نبيل؛ لتختاري منها ما يناسبك لإطلالاتك الرسمية واليومية والعملية.

مكياج بنفسجي مسحوب مع تسريحة الضفيرة

https://www.instagram.com/p/DB06fSqs96w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB06fSqs96w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB06fSqs96w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في أحدث إطلالة لها وتحديداً في الحلقة الثانية من برنامج "شاعر الراي"، تألقت نهى نبيل بفستان أبيض مطرز بتوقيع المصمم أمجد العضب، نسَّقت معه مكياجاً بنفسجياً مسحوباً ارتكز على الظلال البنفسجية الداكنة التي غمرت جفن العين المتحرك بأسلوب مسحوب إلى خارج العين مع الماسكرا الكثيفة والكحل الأسود داخل العين وخارجها لتحديد رسمتها وجعلها أكبر حجماً، واختارت الفاونديشن المخملي المناسب للون بشرتها الحنطية مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه البنفسجي الداكن المحدد بقلم تحديد الشفاه، كذلك اختارت تسريحة الضفيرة العريضة الطويلة مع خصلات الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

مكياج وردي بارز مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

https://www.instagram.com/p/DAWiTuMzQ0J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAWiTuMzQ0J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAWiTuMzQ0J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة، اعتمدت نهى نبيل إطلالة القفطان المغربي مع مكياج وردي بارز طبقت فيه ظلال العيون الوردية فوق الجفن العلوي للعين مع خط الأيلاينر المسحوب إلى أعلى جفن العين الخارجي والماسكرا المطولة للرموش ومكياج البشرة الموحد مع البلاش الوردي وأحمر الشفاه الوردي الغلوس، ونسَّقت مع مكياجها تسريحة الشعر نصف المرفوع مع الفرق الوسطي للغرة القصيرة.

في هذا السياق، يمكنك أن تتألقي بأجمل تسريحات شعر حيوية مناسبة لرحلات السفر استوحيها من مدونات الموضة

مكياج ذهبي لامع مع تسريحة الكعكة المنخفضة

View this post on Instagram A post shared by Noha Nabil نهى نبيل (@nohastyleicon)

وفي الساحل الشمالي، لفتت نهى نبيل الأنظار في إحدى إطلالاتها، حيث اختارت فستاناً ذهبياً براقاً بقصة ضيقة مع الريش على الأكمام، ونسَّقت مع فستانها مكياجاً ذهبياً لامعاً بلمسات ناعمة فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا البارزة، والفاونديشن المشرق والبارز لتفاحة الخدين مع أحمر الشفاه النيود اللامع، وأكملت مكياجها بتسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة.

مكياج زهري ناعم مع تسريحة الشعر المالس

https://www.instagram.com/p/C7b6M_dMP0I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7b6M_dMP0I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7b6M_dMP0I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي واحدة من أجمل إطلالاتها الجمالية اليومية التي اختارتها، ظهرت نهى نبيل بمكياج زهري ناعم يرتكز على الظلال الزهرية الخفيفة فوق جفن العين والقليل من الماسكرا المطولة للرموش والفاونديشن المناسب للون بشرتها إلى جانب أحمر الشفاه الزهري المات، ونسَّقت مع مكياجها تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف وهذه الإطلالة اليومية مناسبة للمرأة العاملة.

مكياج نيود خفيف مع تسريحة الريترو الجانبية

https://www.instagram.com/p/C7SIXHyMQ8k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7SIXHyMQ8k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7SIXHyMQ8k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي واحدة من اختياراتها الجمالية، ظهرت نهى نبيل بجلسة تصوير اختارت فيها صيحة المكياج النيود الخافت والخفيف الذي ارتكز على القليل من ظلال العيون النيود المسحوبة إلى خارج جفن العين العلوي مع الماسكرا الخفيفة ومكياج البشرة الناعم المصقول بالبلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه النيود الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الريترو الجانبية مع الغرة العالية عن الجبين.

ما رأيك أيضاً في التعرف إلى: أفكار تنسيق المجوهرات الفاخرة على طريقة نهى نبيل..جربيها في عيد الفطر

مكياج برونزي فخم مع تسريحة ذيل الحصان

https://www.instagram.com/p/C6L3sxorIYA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C6L3sxorIYA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C6L3sxorIYA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وخلال تقديمها إحدى المناسبات الرسمية، تألقت نهى نبيل بفستان أسود بقصة الأوف شولدر، نسَّقت معه مكياجاً برونزياً فخماً ارتكز على الظلال البرونزية السموكي فوق جفن العين العلوي بأسلوب مسحوب مع الرموش المستعارة الكثيفة والفاونديشن البرونزي اللامع جنباً إلى جنب مع البلاش البرونزي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي اللامع المحدد بقلم بني اللون، وأنهت مكياجها بتسريحة ذيل الحصان المصقولة.

مكياج ترابي بارز مع تسريحة الشعر الويفي

https://www.instagram.com/p/C5HINtCMfRl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5HINtCMfRl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5HINtCMfRl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وبإطلالة فخمة وراقية كعادتها، اختارت نهى نبيل صيحة المكياج الترابي البارز مع خط الأيلاينر العريض المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي مع الظلال الترابية التي غمرت الجفن بالكامل، والماسكرا البارزة على الرموش، ومكياج البشرة الموحد الناعم مع أحمر الشفاه الزهري الغلوس، وبدت لافتة بتسريحة الشعر الويفي مع خصل الغرة المنسدلة على جانبي الوجه.