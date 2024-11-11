الامارات | امرأة تحرق 3 سيارات في حادث مثير للجدل في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 نوفمبر 2024

شهدت محافظة سوهاج المصرية حادث مثير للجدل، بعدما أقدمت امرأة على حرق 3 سيارات لأشخاص لا يعرفونها، فيما فشلت في إشعال النيران بسيارة رابعة.

ووقفت المتهمة في الشارع الخالي من المارة بمركز جرجا، صباح الأحد، وبدأت في سكب مادة سريعة الاشتعال فوق السيارات، وأشعلت النار في أول سيارة، ثم وقفت تحاول إشعالها بالسيارة التالية، لكن النار لم تمسك بها.

وانتقلت السيدة التي لم تأبه لوجود كاميرات المراقبة، وأشعلت النار في سيارة أخرى، ثم وقفت تتأمل الحريق، فيما بدأ المارة في ملاحظة ما يحدث، وتمكنوا من إخماد النيران في إحدى السيارات.

عادت المتهمة لمحاولات حرق السيارة التي فشلت في استهدافها، لكنها لم تنجح، وتم الإمساك بها بعدما أشعلت النيران في سيارة ثالثة، لم يصورها مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي وثق جريمتها بالتفصيل.

وقال صاحب السيارة المتفحمة: إن أصحاب السيارات لا يعرفون المتهمة، والتي سافرت من محافظة قنا خصيصاً لارتكاب جريمتها، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وأوضح أن المتهمة قضت عقوبة السجن لمدة عامين، وخرجت مؤخراً، لتحرق سيارته التي كانت مصدر رزق له



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة وتم إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف حول دوافعها لارتكاب الجريمة.