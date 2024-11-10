أفكار جمالية عصرية جذابة للمرأة الثلاثينية من وحي عروض الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - تعدّ الصيحات الجمالية، المستوحاة من عروض الأزياء العالمية، مصدر إلهام مثالي للمرأة الراغبة في مواكبة صيحات الموضة، للحصول على إطلالة تعكس ثقتها وجاذبيتها. سواء، لجهة صيحات المكياج، أو تسريحات الشعر وحتى الأظافر.

من المكياج المشرق والجذاب الذي يبرز جمال ملامح المرأة الثلاثينية، إلى تسريحات الشعر المتنوعة، التي تعزز جمال خصلات الشعر، وصولاً إلى طلاء الأظافر الذي يضفي لمسات عصرية على إطلالاتها اليومية ومناسبتها الخاصة، انغمسي في تفاصيل هذه الصيحات وتعرفي إلى صيحات جمالية جذابة من وحي عروض أسابيع الموضة لربيع وصيف 2025، لتستوحي منها ما يتماشى مع أسلوبك الشخصي.

صيحات مكياج جذابة للمرأة الثلاثينية

في عروض أسابيع الموضة لربيع وصيف 2025، برزت صيحات مكياج جذابة، بأساليب متنوعة تجمع بين درجات الألوان الترابية، مثل ظلال العيون الدافئة وأحمر الشفاه النيود والوردي، التي تمنح المرأة الثلاثينية مظهراً طبيعياً مفعماً بالأنوثة، بينما يضفي الآيلاينر المجنح لمسة عصرية وأنيقة على إطلالتها. كما أن المكياج السموكي بألوان مشرقة يعد خياراً لافتاً، لإطلالة عصرية غير تقليدية. كوني السبّاقة في إبراز جمال ملامحك من خلال اعتماد هذه الصيحات الجمالية.

مكياج سموكي جذاب بأسلوب عصري

من عرض دينيس باسو Dennis Basso - الصورة من Launchmetrics-Spotlight ©

عاد المكياج السموكي القوي إلى الواجهة بأسلوب عصري وجريء، ليكون من أبرز صيحات الجمال التي خطفت الأنظار في عروض أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2025. اعتمدي هذه الصيحة لإطلالة جذابة، على طريقة عارضة دار دينيس باسو Dennis Basso، من خلال ظلال العيون بتدرجات البني على طول الجفون الثابتة والمتحركة، وتحديدها بخط ناعم من الكحل البني المموه، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. وأبرزي جمال وجنتيك بضربات خفيفة من البلاشر الوردي وأحمر الشفاه باللون البني المشمشي. هذه الصيحة ستكون خياراً مثالياً لإطلالة تجمع بين الجرأة والنعومة في آن واحد.

مكياج وردي نيود وأحمر شفاه جريء

من عرض فيرساتشي Versace - الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

لا تزال صيحة المكياج النيود، موضةً رائجةً في موسم ربيع وصيف 2025، لا سيما أنها إحدى صيحات المكياج التي تلقي شعبيةً كبيرةً ورواجاً بين النساء وخبراء المكياج، حيث يُبرز ملامح الوجه بأسلوب طبيعي باستخدام ألوان مكياج تتماهى مع لون البشرة. اختاري هذه الصيحة التي تحتفي بالجمال الطبيعي واعتمدي معها أحمر الشفاه باللون البرغندي، ما يعزز من جاذبيتك على غرار عارضة دار من عرض فيرساتشي Versace في أسبوع الموضة بميلانو لربيع وصيف 2025، وانعمي بإطلالة عصرية مواكبة لأبرز صيحات المكياج.

مكياج أيلاينر مجنح

من عرض نامبر توانتي وان N21- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

يبدو أن صيحة المكياج المستوحاة من الحقبة الخمسينية والستينية، تعود بقوة لتحتل الصدارة في صيحات المكياج لربيع وصيف 2025. وقد برزت في العديد من عروض أسابيع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2025، خاصة لدى عرض دار نامبر توانتي وان N21، حيث تمّ تحديد العينين بخط أيلاينر بدءاً من زاوية العين الداخلية مسحوباً إلى نهاية زاوية العين الخارجية، ممتداً على طول الجفن العلوي بأسلوب مجنح، مع الرموش المكثفة بالماسكرا، وأحمر الشفاه النيود الطبيعي. هذه الصيحة الجمالية كانت ولا تزال تعدّ من الصيحات الجمالية اللافتة والناعمة، وهي مناسبة تماماً لصاحبات العيون الصغيرة، حيث تجعلها تبدو أكثر اتساعاً.

مكياج ظلال عيون بألوان مشرقة

من عرض كازابلانكا Casablanca - الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، تصدرت صيحة ظلال العيون بألوان مشرقة اتجاهات الموضة؛ لتحتل الصدارة في مكياج العيون. تبني هذه الصيحة العصرية والجريئة، واختاري ظلال العيون باللون الوردي المشرق وطبقيه على كامل الجفون الثابتة والمتحركة بأسلوب مجنح، مع تكثيف الرموش بالماسكرا. إلى جانب أحمر الشفاه النيود، على طريقة عارضة دار كازابلانكا Casablanca في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025.

تسريحات شعر جذابة تعزز من جاذبية المرأة الثلاثينية

لا تقتصر صيحات الجمال في عروض أسابيع الموضة لربيع وصيف 2025، على صيحات المكياج فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تسريحات الشعر، حيث لا تكتمل إطلالة المرأة من دون تسريحة شعر عصرية تتناغم مع إطلالتها، سواء النهارية أو المسائية. إليك، أفكاراً جذابة لتسريحات شعر تناسب المرأة الثلاثينية، التي ستشكل اللمسة النهائية في إطلالتها لأي مناسبة ترغب في حضورها.

تسريحة الكعكة المنخفضة

من عرض بادجلي ميشكا Badgley Mischka- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

إذا كنت ترغبين في التألق بإطلالة عصرية وأنيقة في آنٍ معاً، ما عليك سوى اختيار تسريحة الكعكة المنخفضة، مع الفرق النصفي للغرة المشدودة إلى الخلف، على طريقة عارضة دار بادجلي ميشكا Badgley Mischka في أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2025. ما يميز هذه التسريحة، أنها تبرز جمال ملامح وجهك بأسلوب لافت وجذاب.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

من عرض زيمرمان Zimmermann - الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

تعدّ تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، من تسريحات الشعر الخالدة، التي ترتبط بالأناقة الهوليوودية، لطالما تألقت بها نجمات السينما في العصور الذهبية. هذه التسريحة رمز للأنوثة، ما يجعلها خياراً مثالياً للمرأة الباحثة عن إطلالة أنيقة وجذابة بعيداً عن التكلف. أبرزي جمال ملامحك، وعززي من جاذبيتك باختيارك تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الفرق النصفي للغرة على طريقة عارضة دار زيمرمان Zimmermann في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025، وانعمي بلوك عصري يتماشى مع إطلالتك الكاجوال أو الرسمية.

تسريحة الويفي بتموجات عريضة

من عرض إيزابيل مارانت Isabel Marant- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

تسريحة الويفي أو المموجة بتموجات عريضة، تعتبر من صيحات تسريحات الشعر الجذابة، التي تضيف لمسة طبيعية ودافئة للشعر، وتعزز من جاذبية خصلاته. تعتمد هذه التسريحة على تصفيف الشعر بتموجات عريضة؛ ما يبرز جمال لون الشعر، لا سيما إذا كان أشقر اللون. عزّزي من جاذبيتكِ وأنوثتك، وزيّني خصلات شعرك بتسريحة الويفي بتموجات عريضة مع الفرق النصفي للغرة المنسدلة على طول الشعر، على غرار عارضة دار إيزابيل مارانت Isabel Marant في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2025. هذه التسريحة ستكون خياراً مثالياً لإطلالة جذابة تنبض أنوثة وأناقة في آن معاً.

تسريحة مموجة مزينة بأكسسوار لافت

من عرض رالف لورين Ralph Lauren- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

برزت صيحات أكسسوارات شعر جربئة ولافتة، كعنصر أساسي في تسريحات الشعر في العديد من عروض أسبوع في نيويورك لربيع وصيف 2025، ما خلق توازناً بين الفخامة والعملية. لإطلالة عصرية وأنيقة في آن معاً، اعتمدي تسريحة شعر ويفي بتموجات عريضة وزيّنيها بأكسسوار شعر معدني مرصع بالكريستال على غرار عارضة دار رالف لورين Ralph Lauren.

صيحات مناكير عصرية وجذابة للمرأة الثلاثينية

ألوان مناكير لافتة وعصرية، تعكس مزيجاً بين الكلاسيكية والجرأة لمواكبة الموضة، برزت في عروض أسابيع الموضة لربيع وصيف 2025؛ تُضفي لمسة من التألق على إطلالة المرأة الثلاثينية، نستعرض لك أبرزها، لتستوحي لون طلاء الأظافر الذي يُرضي ذوقكِ ويعبّر عن شخصيتك.

أظافر ملونة بأسلوب الفرنش

من عرض نعيم خان Naeem Khan- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

تميّزت عروض الأزياء في أسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2025 بصيحات أظافر جذابة تحاكي شخصية المرأة الباحثة عن التميز في إطلالتها، ولعلّ أبرزها صيحة الأظافر ذات الأطراف الملوّنة أو المناكير الفرنش بأسلوب عصري وغير تقليدي. زيني أظافرك بهذه الصيحة على طريقة عارضة دار نعيم خان Naeem Kha في أسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2025. واختاري الألوان الجريئة مثل اللون الأسود بدلاً من الأبيض التقليدي.

مناكير فضي ميتاليك مزين برسومات لافتة

من عرض برافيسي بوليسي Private Policy- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

تضفي الأظافر الميتاليك، طابعاً عصرياً وأنيقاً على الإطلالات. وتعد الخيار للمرأة الثلاثينية الراغبة في ابراز جمال أظافرها بمناكير لافت وجذاب، ذي تصميم أنيق يتناغم مع إطلالتها، سواء النهارية أو المسائية، حيث يمكن لهذا الأسلوب أن يضيف لمسة جريئة بعيداً عن المبالغة. كوني السبّاقة في تبني هذه الصيحة على طريقة عارضة دار برافيسي بوليسي Private Policy في أسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2025، وزينيها برسومات بارزة، لإضفاء لمسات من الجاذبية على أناملك.

مناكير بني جذاب

من عرض أهلواليا Ahluwalia - الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

تتصدر صيحة المناكير باللون البني، موضة طلاء الأظافر لربيع وصيف 2025. يتميز هذا اللون بجاذبية لا تُقاوَم، ويضفي لمسات دافئة على الأظافر. هذه الصيحة، تعتبر خياراً رائعاً للراغبات في إبراز جمال أظافرهن، سواء الطويلة أو القصيرة بأسلوب عصري وأنيق. لا تفوتي فرصة تزيين أظافرك بهذه الصحية على غرار عارضة دار أهلواليا Ahluwalia في أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2025.

مناكير نيود وردي مزين بالستراس البراق

من عرض باتبو Patbo- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

مهما اختلفت صيحات المناكير وتنوعت أساليبها وألوانها؛ لا يزال المناكير النيود يحظى بشعبية واسعة في موضة المناكير لربيع وصيف 2025؛ بفضل تناغمه مع لون الأظافر الطبيعي، ما يعزز المظهر الطبيعي للأنامل، مع لمسات من النعومة والأنوثة. ويُعتبر مثالياً للمرأة العصرية التي ترغب في الحصول على إطلالة ناعمة وعصرية، تواكب بها صيحات الموضة، سواء في العمل أو في المناسبات الخاصة. واكبي صيحات الأظافر الرائجة، واختاري المناكير النيود الوردي، وزينيه بحبيبات من الستراس البراقة بأسلوب الفرنش، لإطلالة جذابة وأنيقة في مناسباتك، على طريقة عارضة دار باتبو Patbo في عروض أسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2025.