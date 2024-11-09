أحدث إصدارات الجمال: مستحضرات لا غنى عنها لفصل الشتاء 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - بالتزامن مع الانتقال إلى الأشهر الأكثر برودة، تكشف العلامات التجارية المرموقة للموضة والجمال عن مجموعة جديدة من المنتجات المصممة لمواجهة التحديات الموسمية، من البشرة الجافة إلى الرغبة في الحصول على بشرة أكثر ثراءً وندية ومكياج مضيء. إذا كنت تتطلعين إلى تحديث روتين الجمال الخاص بك وتدليل بشرتك والحصول على مكياج رومانسي تستحقه ملامحك خلال فصلي الخريف زالشتاء، إليك قائمة منسقة من أحدث إصدارات الجمال في نوفمبر التي يتعين عليك تبنيها لهذا الموسم.

هايلايتر Forever Luminizer 001 Or Lumière من ديور Dior

هايلايتر Forever Luminizer 001 Or Lumière من ديور Beauty

بالنسبة الى النساء اللاتي يتطلعن إلى إضافة بعض الوميض إلى مكياجهن في الحفلات والعطلات، فإن Dior Forever Luminizer 001 أو Lumière من ديور Dior هو رهان آمن. عبوته المذهلة هي عمل Pietro Ruffo، ويعمل كتفسير له لصفته الكبيرة في لعبة Château الفرنسية. لقد عشق كريستيان ديور تماماً كرات الأزياء الكبرى التي تلفت الأنظار وتلمع بشدة، كما يوضح بيتر فيليبس، مدير الإبداع والتصوير لمكياج ديور. هذه مجموعة العطلة 2024 تُعيد إلى الذهن الجرأة والألوان وسحر هذه الاحتفالات الساحرة.

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كريم Sublimage L’Extrait De Lotion من شانيل Chanel

كريم Sublimage L’Extrait De Lotion من شانيل Chanel

يمنحك هذا المستحضر من شانيل Chanel، مرونة للجلد وطبقة أكثر سلاسة وأكثر وضوحاً. تتألف تركيبة هذا المستحضر بمواد مضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الجلد من الالتهابات مع الحفاظ عليها رطبة. من الآمن القول إن هذا المستحضر من المؤكد أنه سيلعب دوراً محورياً في قائمتك وفي تحسين صحة بشرتك.

أقلام شفاه Beauty Lip Stylos من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana

أقلام شفاه Beauty Lip Stylos من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana

أقلام شفاه Beauty Lip Stylos من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana تقدم لكِ تجربة فاخرة وجديدة في عالم المكياج، حيث تميزت العلامة الإيطالية الشهيرة بتقديم مستحضرات شفاه مبتكرة، تجمع بين الأناقة والجودة العالية. هذه الأقلام، التي تم إطلاقها في ثلاثة تنسيقات مميزة غير لامعة، ساتان، وشفاف توفر لكِ خيارات متعددة لتناسب مختلف الإطلالات والمناسبات، مما يجعلها إضافة أساسية إلى حقيبتك الجمالية.

تمتاز هذه الأقلام بتركيبة غنية من زيت الزيتون الإيطالي، الذي يعزز من ترطيب الشفاه ويمنحها شعوراً بالراحة طوال اليوم.

علبة ظلال العيون Moonstruck Luxe Eye من Kerri Rosenthal x Bobbi Brown

علبة ظلال عيون Moonstruck Luxe Eye Shadow Palette من Kerri Rosenthal x Bobbi Brown

علبة ظلال العيون Moonstruck Luxe Eye Shadow Palette من بوبي براون بالتعاون مع كيري روزنتال Kerri Rosenthal x Bobbi Brown، هي مثال حي على كيف يمكن أن يكون المكياج فناً حقيقياً. هذا التعاون بين Kerri Rosenthal وفريق Bobbi Brown يجسد التقاء الإبداع الفني مع الخبرة الجمالية، ليقدم لكِ مجموعة رائعة ذات طابع فني ومليء بالحب. تتميز لوحة الظلال التي تعتبر الجزء الأبرز في هذه المجموعة، بتشكيلة من الألوان المشرقة والراقية التي تتناغم بشكل مثالي لتمنحكِ إطلالة غنية وعصرية.

تتضمن مجموعة Moonstruck Luxe أربع قطع مميزة، حيث تأتي مع لوحة ظلال العيون الفاخرة التي تحتوي على أربعة ألوان متعددة الاستخدامات، بدءاً من الألوان الهادئة التي تصلح للنهار، وصولاً إلى درجات الألوان الجريئة التي تناسب السهرات والمناسبات الخاصة. تتميز الظلال بتركيبتها الكريمية والسلسة، مما يجعل من السهل دمجها على الجفن، بالإضافة إلى أنها تدوم طويلاً من دون أن تتكتل أو تتلاشى، مما يضمن لكِ مظهراً جذاباً طوال اليوم أو الليل.

كريم Future Solution LX Total Regenerating من شيسيدو Shiseido

كريم Future Solution LX Total Regenerating من شيسيدو Shiseido

تم تصميم كريم Future Solution LX Total Regenerating من شيسيدو Shiseido ليكون الخطوة الأخيرة في روتين العناية بالبشرة الليلي. يتم تشغيل هذه الصيغة من خلال مجمع LongEnvity الجديد للعلامة التجارية، لتحسين ظهور التجاعيد والبشرة الباهتة والمسام للكشف عن بشرة أكثر إشراقاً وبشرة أكثر ثباتاً، ولديها ملمس غني مخملي.

مع دخولنا في الأشهر الأكثر برودة، تقدم العلامات التجارية للجمال مجموعة جديدة من المنتجات المصممة لمواجهة التحديات الموسمية، بدءاً من مكافحة جفاف البشرة وصولاً إلى تلبية الحاجة إلى صيغ غنية ومغذية.