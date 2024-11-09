تألقي على طريقة ريهام عبد الغفور بصيحات جمالية مفعمة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - ريهام عبد الغفور هي واحدة من الممثلات التي لا تلفت الأنظار بأدوارها التمثيلية المتنوعة فقط، بل بإطلالاتها العصرية المميزة التي تلهم المرأة من مختلف الأعمار، ولا سيما أنها حافظت حتى الآن على جمالها الطبيعي، وهي تميل في إطلالاتها إلى كل ما هو طبيعي وناعم بلمسات عصرية تضفي على مظهرها لمسة مميزة، ولا سيما صيحات المكياج التي تعتمدها وتسريحات الشعر المختلفة التي تتألق بها؛ فهي تتبع صيحات المكياج التي تبرز جمالها من خلال التنوع في ألوان ظلال العيون مع لمسات ساحرة تبرز شخصيتها. ولا سيما أنها من عاشقات التنوع والجرأة، إلا أن لمسات المكياج التي تختارها يطغى عليها الطابع الناعم والبسيط في جميع الأوقات والمناسبات. أما تسريحات شعرها؛ فهي أيضاً منوعة وناعمة، تترواح بين الشعر الويفي والمالس وتسريحات ذيل الحصان والكعكة المرفوعة التي تبرز مكياجها وتزيدها حيوية وشباباً.

وهنا، نرصد لك باقة منوعة من إطلالات ريهام عبد الغفور الجمالية؛ لتستوحي منها أجمل الأفكار.

مكياج سموكي ناعم مع تسريحة الكعكة

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إلى جانب كونها ممثلة هادئة بشخصيتها، تتبع ريهام عبد الغفور صيحات جمالية بلمسات هادئة تبرز شخصيتها، وقد اختارت في إحدى المناسبات مكياج سموكي ناعماً، ارتكز على القليل من ظلال العين السموكي على زاوية العين الخارجية بأسلوب مجنح مع الماسكرا الكثيفة ومكياج البشرة البرونزي بلمسات موحدة وبسيطة، إلى جانب أحمر الشفاه الترابي الفاتح، كذلك اختارت تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية البف المسرَّحة إلى أعلى الشعر.

مكياج ترابي مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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وتليق الألوان الترابية على ملامح ريهام الناعمة، حيث اعتمدت صيحة المكياج الترابي المسحوب إلى خارج والكحل الأسود في قلب العين، وجاء مكياج البشرة المناسب للون بشرتها مع لمسات ناعمة من البلاش الترابي، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي الغلوس، واختارت تسريحة الشعر نصف المرفوع الريترو المفرود على الأكتاف.

مكياج سموكي برونزي مع تسريحة ذيل الحصان بالضفيرة

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وفي واحدة من أجمل اختياراتها، تألقت ريهام عبد الغفور بصيحة المكياج السموكي البرونزي المدموج بأسلوب ناعم ومشرق، حيث طبقت ظلال العيون السموكي على طرف العين الخارجي مع الظلال البرونزية على جفن العين العلوي الداخلي والأيلاينر المحدد لرسمة العين والماسكرا البارزة، واختارت مكياج البشرة البرونزي مع أحمر الشفاه الغلوس وقلم تحديد الشفاه البني البارز، ونسَّقت مع مكياجها تسريحة ذيل الحصان المصقولة مع الضفيرة الطويلة.

مكياج برونزي ناعم مع تسريحة الكعكة المنخفضة

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ويُعد المكياج البرونزي المفضل لدى ريهام عبد الغفور في إطلالاتها الجمالية، حيث تألقت به في واحدة من أجمل إطلالاتها اختارت فيه الظلال البرونزية الخفيفة التي غمرت جفن العين العلوي مع لمسات ناعمة من الماسكرا، وجاء مكياج البشرة البرونزي ليبرز ملامحها الناعمة إلى جانب البلاش المشرق على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الترابي الناعم، كذلك اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة بالفرق الوسطي للغرة.

مكياج زهري ناعم مع تسريحة ذيل الحصان بالضفيرة

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وإلى جانب الألوان البرونزية، تفضل ريهام عبد الغفور صيحة المكياج الزهري بلمسات لامعة في بعض إطلالاتها، وقد اختارته في إحدى جلسات التصوير مع الماسكرا الناعمة ومكياج البشرة المضيء وأحمر الشفاه الزهري، جنباً إلى جنب مع تسريحة ذيل الحصان المصقولة بالضفيرة الطويلة، هذه الإطلالة أبرزت شخصية ريهام وأعطتها طابعاً شبابياً ينبض بالحيوية والحياة.

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صيحة الأيلاينر المجنح مع تسريحة الكعكة العالية

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وتحرص ريهام عبد الغفور على التنوع الدائم في خطوط مكياجها وتسريحات شعرها، حيث اختارت في إحداها صيحة الأيلاينر المجنح والمسحوب إلى خارج العين مع الماسكرا المطولة للرموش، ومكياج البشرة الموحد والمناسب للون بشرتها، وأحمر الشفاه الترابي المات. كذلك، اختارت تسريحة الكعكة العالية مع الفرق الوسطي للغرة؛ ما أبرز ملامحها الجمالية بأسلوب ناعم وبسيط.

مكياج نيود خفيف مع تسريحة ذيل الحصان

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ومن الصيحات الجمالية التي ترافق ريهام عبد الغفور في غالبية إطلالاتها المكياج النيود الخفيف، الذي يرتكز على الظلال النيود الناعمة فوق جفن العين العلوي والماسكرا الخفيفة، ومكياج البشرة المخملي، وأحمر الشفاه النيود اللامع، إلى جانب تسريحة ذيل الحصان المصقولة، التي تبرز مكياجها وملامحها الناعمة.

مكياج وردي بارز مع تسريحة الكعكة العالية

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ويليق المكياج الوردي على ملامح ريهام عبد الغفور الجذابة، حيث طبقت هذه الصيحة في حفل تكريم هاني شنودة، من خلال ظلال العيون الوردية الصارخة التي غمرت جفن العين المتحرك والجفن السفلي للعين مع الماسكرا الكثيفة البارزة، وجاء مكياج البشرة بلمسات مخملية ناعمة مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي المحدد، كذلك اختارت تسريحة الكعكة العالية الراقية.

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مكياج برونزي زهري مع تسريحة الشعر الويفي

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وتحرص ريهام عبد الغفور على دمج الألوان الناعمة في صيحات مكياجها، كهذا المكياج البرونزي الزهري الناعم والبسيط، الذي ارتكز على الظلال البرونزية الممزوجة مع الألوان الزهرية فوق جفن العين العلوي والماسكرا الناعمة، ومكياج البشرة البرونزي، وأحمر الشفاه الزهري، واختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف.

مكياج أسود مات مسحوب مع تسريحة الكعكة المصقولة

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ومن الصيحات الجريئة التي اختارتها ريهام عبد الغفور في واحدة من إطلالاتها؛ المكياج الأسود المات البارز والجريء، الذي جاء بأسلوب مسحوب إلى خارج زاوية العين مع ظلال العيون الزهرية البراقة داخل الجفن المتحرك والماسكرا الناعمة، ومكياج البشرة المناسب للون بشرتها البيضاء، مع البلاش الزهري الناعم على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه البنفسجي المحدد، كذلك تسريحة الكعكة العالية المصقولة البارزة لجمالها.