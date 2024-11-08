مكياج فخم لسهرات الشتاء من وحي النجمات.. صيحات أنثوية تحتضن جمالك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - تليق بسهرات الشتاء الكثير من الصيحات الجمالية وأساليب المكياج التي تناسب المرأة المواكبة للموضة، وترضي ذوقها في الحصول على إطلالة فخمة تناسب السهرات الشتوية بمختلف أنواعها، سواء كانت عشوات رسمية أو حفلات خطوبة أو سهرات زفاف.

ويتميز مكياج فضل الشتاء للسهرات بالفخامة في طرق تطبيقه، بخاصة لناحية ألوان ظلال العيون التي تأتي بطبقات سميكة راقية مع الفاونديشن المخملي والبلاش البارز لتفاحة الخدين، كذلك حال ألوان أحمر الشفاه التي تتنوع بين الأحمر الصارخ والألوان الترابية والكرزية وغيرها.

كل ذلك يمكن أن تحصلي عليه في سهرتك بأسلوب النجمات اللاتي تألقن بأجمل أساليب المكياج الفخم التي تناسب مختلف اللوكات.

وهنا، نرصد لك مجموعة أساليب مكياج فخم لسهرات الشتاء في وحي النجمات لتختاري من بينها ما يناسبك.

مكياج زهري براق من وحي نوال الزغبي

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إذا كنت من محبات الألوان الزهرية البراقة في سهرات الشتاء، يمكنك الحصول على هذه الصيحة بأسلوب النجمة نوال الزغبي التي تألقت في جلسة تصوير لها بمكياج زهري لامع ارتكز على ظلال العيون الزهرية البراقة فوق جفن العين العلوي مع رسمة العين المحددة بالكحل الأسود والرموش المستعارة الكثيفة، إلى جانب مكياج البشرة المخملي المصقول بالبلاش الزهري البارز على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الداكن المات، ومع هذ المكياج الفخم يمكنك التألق أيضاً بتسريحة الشعر الويفي مع الغرة الجانبية العالية عن الجبين.

مكياج أسود مات بأسلوب إليسا

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وإذا كنت تفضلين الألوان السموكي الداكنة والبارزة في سهرات الشتاء، ننصحك بأسلوب النجمة إليسا التي اختارت في واحدة من إطلالاتها مكياجاً أسود مات ارتكز على الظلال السوداء التي غمرت جفن العين المتحرك مع الماسكرا الكثيفة والكحل الأسود داخل العين، واختارت مكياج البشرة الموحد مع البلاش الترابي وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الغلوسي الطبيعي، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الفرق النصفي للغرة.

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مكياج نيلي صارخ على طريقة أنغام

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أما إذا كنت من محبات الألوان المائية الصارخة في مكياج الشتاء، يمكنك اختيار أسلوب النجمة أنغام التي اعتمدت في واحدة من أجمل إطلالاتها مكياجاً صارخاً باللون النيلي بلمسات فخمة وراقية ارتكز على ظلال العيون النيلية على كامل جفن العين العلوي بأسلوب مجنح وبارز، إلى جانب الكحل الأسود داخل العين والرموش المستعارة الكثيفة، وجاء مكياج البشرة موحداً ناعماً مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها الفخم بأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور، وتليق مع هذا المكياج تسريحة شعر ناعمة بقصة الكاريه والغرة النصفية.

مكياج أزرق مائي براق من هيفاء وهبي

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وعلى طريقة النجمة هيفاء وهبي يمكنك التألق في مكياجك الفخم لسهرات الشتاء من خلال إحدى إطلالاتها الجذابة التي اختارت فيها مكياجاً أزرق مائياً براقاً ارتكز على الظلال البراقة فوق جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود داخل العين وتحديد رسمة العين بالأيلاينر المسحوب على طريقة الكات آي، جنباً إلى جنب مع الماسكرا الكثيفة، ومكياج البشرة المناسب على لون بشرتها البيضاء وأحمر الشفاه الخوخي الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس الطويل مع الفرق الوسطي للغرة.

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مكياج سموكي فخم على غرار أصالة

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ومن صيحات المكياج الفخم المناسبة لسهرات الشتاء، هذا المكياج السموكي الفخم على غرار النجمة أصالة نصري التي اختارته بأسلوب راقٍ وأنيق من خلال الظلال السموكي الصارخة التي غمرت جفن العين العلوي إلى جانب الكحل الأسود البارز داخل العين والرموش المستعارة والفاونديشن المخملي البرونزي الجذاب. وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور الكراميل، كما تألقت بتسريحة الكعكة العريضة مع بعض خصل الغرة على جانبي الوجه.

مكياج معدني بارز من وحي بلقيس فتحي

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ويمكنك التألق أيضاً بمكياج فخم في سهرات الشتاء من وحي النجمة بلقيس فتحي التي اختارت في واحدة من إطلالاتها مكياجاً معدنياً فخماً وبارزاً ارتكز على الظلال المعدنية البراقة فوق جفن العين العلوي، مع الكحل الأسود البارز داخل العين والرموش المستعارة الطويلة، ومكياج البشرة البرونزي الموحد إلى جانب أحمر الشفاه النيود الناعم، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس مع الغرة القصيرة التي غمرت الجبين.