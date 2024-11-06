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الامارات | منصور بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مريم القمزي

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، مريم ناصر حارب القمزي، والدة اللواء ركن محمد خلفان خميس المهيري، وكل من عبدالله وأحمد وناصر خلفان خميس المهيري، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في دبي.

وقدّم سموّه صادق العزاء والمواساة إلى أنجال وذوي الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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