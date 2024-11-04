3 أعراض تشير إلى التهاب المثانة.. احذرها لتجنب المضاعفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

التهاب المثانة هو عدوى شائعة تصيب الجهاز البولي، خاصةً لدى النساء، وتسبب مجموعة من الأعراض المزعجة التي قد تشمل ألم أسفل الظهر، ووجود دم في البول، ورائحة كريهة للبول، إلى جانب أعراض أخرى.

ووفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي، يحدث الالتهاب عندما يتورّم أحد أجزاء الجسم وترتفع حرارته، مما قد يسبب الألم أيضًا، ويحدث التهاب المثانة غالبًا نتيجة عدوى بكتيرية، ويُعرف حينها بعدوى الجهاز البولي، وإذا وصلت العدوى إلى الكليتين، تتحول هذه الحالة إلى مشكلة طبية خطيرة.

عادةً ما يُعالج التهاب المثانة الناتج عن البكتيريا بالمضادات الحيوية، وتشمل أعراضه ما يلي:

- الحاجة الملحة والمستمرة للتبول.

- الشعور بالألم أو الحرقة عند التبول.

- التبول بكميات صغيرة بشكل متكرر.

- ظهور دم في البول.

- بول غائم أو ذو رائحة قوية.

- شعور مزعج في منطقة الحوض.

- الإحساس بضغط في منطقة أسفل البطن.

- حمى خفيفة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب طلب الرعاية الطبية فورًا إذا ظهرت عليك أعراض التهاب الكلى، والتي تشمل:

- ألم في الظهر أو أحد جانبي الجسم.

- الحمى والقشعريرة.

الغثيان والقيء.

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