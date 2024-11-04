4 أماكن للاحتفال بعيد الحب.. نزهات رومانسية تبدأ من 50 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

عيد الحب المصري مناسبة مميزة تتوافق مع 4 نوفمبر من كل عام، ويعبر هذا اليوم عن الحب والتواصل بين الأصدقاء والأحبة والعائلة.

يقدم لكم “الخليج 365” مجموعة من الاقتراحات لقضاء عيد حب مليء بالذكريات الجميلة، مع استعراض 5 أماكن مميزة للاستمتاع والخروج بأسعار معقولة.

1. نزهة في حديقة الأزهر بالقاهرة

يمكنك قضاء يوم ممتع في حديقة الأزهر مع الأهل أو الشريك أو الأصدقاء. تعد الحديقة من أجمل الأماكن في القاهرة للاستمتاع بالطبيعة، حيث تتميز بمساحات خضراء واسعة، ومسطحات مائية، وتصميمات إسلامية رائعة. يتراوح سعر تذكرة الدخول للفرد من 40 إلى 45 جنيهًا.

2. عشاء رومانسي على النيل

لا يوجد ما يضاهي الاستمتاع بعشاء رومانسي على متن مركب نيلي أثناء الإبحار في النهر. تبدأ الأسعار من 50 جنيهًا للفرد لمدة نصف ساعة، مع الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة، وتناول أشهى الأطباق المصرية، والموسيقى الجميلة. كما يمكنك حجز ساعات إضافية حسب الطلب.

3 -جولة في خان الخليل

تعبير منطقة خان الخليل من أفضل الأماكن السياحية في القاهرة، حيث يمكنك الاستمتاع بالتسوق وشراء الهدايا التذكارية، والهدايا اليدوية المميزة وتناول الأطعمة اللذيذة مع من تحب في مثل هذا اليوم، والتجوال في هذا المكان دون تذاكر.

4- نزهة على كورنيش النيل

كورنيش النيل هو مكان رائع للاسترخاء والتمتع بالهواء الطلق، يمكنك المشي والجلوس على أحد المقاعد والاستمتاع بالمناظر الخلابة على النيل، أو ممارسة الأنشطة الرياضية مثل ركوب الدرجات، او الجري، تبدأ تذكرة الدخول من 20 جنية للفرد.

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