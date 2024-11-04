احذر وضعه في الطعام بكثرة.. مكون غذائي شهير يسبب حصوات المرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

السكر، ذلك المكون الأساسي في مطبخ كل بيت، يرتبط بشكل مباشر بمرض مزمن مثل حصوات المرارة.

وفقًا لموقعي "medicalnewstoday" و"clevelandclinic"، إليك أسباب وأعراض حصوات المرارة وتأثير الإفراط في تناول السكر على هذا العضو.

ما هي حصوات المرارة؟

حصوات المرارة هي رواسب صلبة تتكون داخل المرارة، وهي عضو صغير على شكل كمثرى يقع أسفل الكبد. تؤدي المرارة دورًا مهمًا في هضم الدهون، ولكن عندما تتكون هذه الحصوات، فإنها تسبب انسدادًا في القنوات الصفراوية، ما يؤدي إلى ألم شديد وعدد من المضاعفات الصحية الأخرى.

كيف يؤثر السكر على تكوين حصوات المرارة؟

يُعتبر الإفراط في تناول السكر، خاصة السكريات المكررة، عاملاً رئيسيًا في زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

- يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى زيادة إنتاج الأنسولين، وهو هرمون يساعد على تنظيم مستوى السكر. لكن الإفراط في إنتاج الأنسولين يسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الصفراء، ما يزيد من فرص تكوين الحصوات.

- يُسهم استهلاك السكر أيضًا في اختلال التوازن الطبيعي للأحماض الصفراوية في المرارة، ما يزيد من خطر تكوين الرواسب وتصلبها.

أعراض حصوات المرارة

قد لا تسبب حصوات المرارة أي أعراض في المراحل المبكرة، ولكن عندما تسبب انسدادًا في القنوات الصفراوية، تظهر الأعراض التالية:

- ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

- ألم ينتشر إلى الكتف الأيمن أو بين لوحي الكتف.

- غثيان وقيء.

- فقدان الشهية.

- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

- الحمى.

- القشعريرة.

- زيادة في معدل ضربات القلب.

- تورم في البطن.

عوامل أخرى تُسهم في تكوين حصوات المرارة

بالإضافة إلى السكر، هناك عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة، مثل:

- السمنة

الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة.

- النساء

النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة من الرجال.

- تناول نظام غذائي عالي الدهون:

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول تساهم في تكوين حصوات المرارة.

- التاريخ العائلي

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من حصوات المرارة هم أكثر عرضة للإصابة بها.

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