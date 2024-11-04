أفكار مكياج جذاب وخفيف مناسب لحفلات موسم الرياض: إطلالات ساحرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - إذا كنتِ ترغبين في إبراز جمال ملامح وجهكِ، والتألق بمكياج عصري وخفيف، يتماشى مع الأجواء المميزة والاحتفالية في موسم الرياض 2024، الذي يعَدّ من أبرز الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والأناقة في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية ككل، «الخليج 365» تقدّم لكِ أفكار مكياج جذاب وخفيف مناسب لحفلات موسم الرياض، مستوحاة من أحدث صيحات الجمال التي برزت في أسابيع الموضة لربيع وصيف 2025، تعزز من إطلالتك وتمنحك مظهراً أنيقاً وناعماً، بلمسات بسيطة تمنحكِ التألُّق المطلوب لحضور الفعاليات المتنوّعة في موسم الرياض.

كوني الأجمل، واحرصي على اختيار صيحة المكياج التي تُبرز جمالكِ بطريقة فريدة، بما يتناسب مع شخصيتكِ وأسلوبكِ الخاص، خلال فعاليات موسم الرياض 2024.

مكياج البشرة الطبيعية المتوهّجة

من عرض ستيلا ماكارتني Stella Mccartney- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

يُعتبر مكياج البشرة الطبيعية والمتوهجة، خياراً مثالياً لإبراز جمالكِ بشكل أنيق وبسيط خلال فعاليات موسم الرياض 2024، الذي يمزج بين الفخامة والتنوُّع؛ حيث يمنحكِ إشراقة صحية تتماشى مع الأجواء الحيوية للموسم. لتحقيق مظهر بشرة متوهّجة، إليكِ طريقة التطبيق:

رطّبي بشرتكِ بمرطّب مناسب لنوع بشرتكِ؛ لضمان حصولك على بشرة ناعمة.

استخدمي كريم أساس بتركيبة خفيفة لتغطية عيوب البشرة. يمكنكِ اختيار كريم أساس بلمسة مضيئة؛ لإضفاء لمعة خفيفة تعزز من توهُّج البشرة.

ضعي القليل من الهايلايتر الذي يُعتبر السر وراء البشرة المتوهّجة، على أعلى عظام الخد، عظمة الأنف، وزوايا العينين؛ لإبراز ملامح الوجه وإضفاء لمسة مضيئة طبيعية. احرصي على اختيار درجات ناعمة تتناسب مع لون بشرتك.

لإضفاء لمسة من الحيوية على بشرتك، اختاري بلاشر بألوان دافئة مثل الوردي الفاتح أو الخوخي، ووزعيه على عظمتي الخدين؛ لإضفاء مظهر منتعش وصحي. هذه الخطوة تضيف نضارةً طبيعية، وتُكمل إشراقة بشرتك في الأجواء الاحتفالية. إلى جانب تطبيق الماسكرا؛ لإبراز الرموش بشكل طبيعي وناعم.

اختاري أحمر الشفاه بألوان طبيعية مثل الوردي النيود أو الخوخي. يمكنكِ استخدام ملمّع شفاه لإضفاء لمسة لامعة وجذابة تتناسب مع إشراقة البشرة.

مكياج الأيلاينر المجنح الناعم مع ظلال عيون هادئة

من عرض دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

للتألُّق بإطلالة جذابة وبسيطة في نفس الوقت، تبنّي صيحة مكياج الأيلاينر المجنح، وظل عيون بدرجات النيود أو الوردي الفاتح؛ لإضافة لمسة جذابة إلى إطلالتكِ. هذا الأسلوب الكلاسيكي يعزز من جمال عينيك بطريقة طبيعية، تتناسب مع الأجواء الاحتفالية في موسم الرياض. إليكِ طريقة التطبيق:

بعد تحضير بشرتك، وتطبيق الكونسيلر وكريم الأساس، طبّقي ظلال عيون بألوان هادئة مثل البيج أو الوردي الفاتح على كامل جفونك؛ مما يُضفي مظهراً طبيعياً، والحفاظ على نعومة العينين لتكون الإطلالة شاملة ومتوازنة.

الخطوة الأساسية في تطبيق الأيلاينر المجنح، هي رسم جناح دقيق وناعم يبدأ من الزاوية الخارجية للعين ويمتد بخط رفيع نحو الخارج. حافظي على الخط قريباً من منبت الرموش العلوية، ومدّه قليلاً للحصول على لمسة جريئة.

للحصول على خط مثالي ودقيق، اختاري الأيلاينر السائل أو قلماً برأس رفيع؛ مما يُتيح لك التحكُّم أثناء رسم خط الأيلاينر ويمنحكِ إطلالة متقنة. ابدأي برسم خط رفيع من الزاوية الداخلية للعين باتجاه الخارج، ثم قومي بمَد الجناح بلطف ليتناسب مع شكل العين.

استخدمي فرشاة صغيرة أو قطعة قطن؛ لإزالة أيّة تلطخات أو تنعيم الأطراف.

طبّقي ضربات خفيفة من الماسكرا لإطالة وتكثيف رموشك. بإمكانك التركيز على الرموش العلوية؛ للحصول على تأثير طبيعي مع الأيلاينر المجنح.

أبرزي عظمتي وجنتيك بضربات ناعمة من البلاشر الوردي، واختاري أحمر الشفاه بدرجات النيود أو الوردي الناعم لإنهاء إطلالتكِ الجذابة والخفيفة.

مكياج نيود خفيف وناعم

من عرض هيرميس Hermes- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

يُعتبر مكياج النيود الناعم، من صيحات المكياج العصرية التي تجمع بين البساطة والجاذبية؛ مما يجعله خياراً رائعاً، إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة طبيعية ومميزة تناسب أجواء موسم الرياض. يمنحكِ هذا المكياج مظهراً متألقاً من دون عناء، ويعكس أنوثتكِ وجمالك الطبيعي بأسلوب متوازن يتماشى مع روح الاحتفالات بهذا اليوم المميز. إليكِ طريقة التطبيق:

بعد ترطيب بشرتك، طبّقي كريماً مرطّباً مناسباً لنوع بشرتك. واستخدمي كريم أساس بتركيبة خفيفة توفّر تغطية متساوية من دون أن تُخفي ملامحك الطبيعية. واختاريه درجات نيود تتناسب مع لون بشرتك لضمان إطلالة ناعمة ومضيئة.

استخدمي الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة، والهالات السوداء تحت العينين.

لإضاءة وجهك وإبراز ملامحه بطريقة ناعمة وجذابة، ضعي لمسة من الهايلايتر على عظام الخد، وعظمة الأنف، وزوايا العينين؛ مما يعزز المظهر الصحي والمشرق لبشرتك.

طبّقي ظلال عيون بألوان نيود طبيعية مثل: البني الفاتح، أو البيج، أو الوردي الهادئ. وامزجي الظلال جيداً على الجفون العلوية؛ لتعزيز شكل العين بشكل طبيعي. إلى جانب تطبيق ضربات خفيفة من الماسكرا لتطويل وتكثيف رموشك بشكل طبيعي. ومشّطي حواجبك بلطف واملأي الفراغات باستخدام قلم حواجب بدرجة قريبة من لون شعرك الطبيعي.

طبّقي لمسة خفيفة من البلاشر الوردي الناعم أو الخوخي على عظمتي وجنتيك؛ لإضفاء نضارة طبيعية على وجهك، ومنحكِ إطلالة منعشة.

اختاري أحمر شفاه بدرجات النيود مثل الوردي الفاتح أو البيج. بإمكانك أيضاً، تطبيق ملمع شفاه خفيف لإضفاء لمسة لامعة لطيفة تكمل الإطلالة.

ما رأيك بالتعرُّف إلى طريقة تطبيق مكياج سموكي مناسب للاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 من وحي النجمات

مكياج سموكي خفيف

من عرض إليزابيتا فرانشي Elisabetta Franchi- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

إذا كنتِ ترغبين في إبراز جمال عينيك؛ فإن مكياج السموكي الخفيف، هو الخيار المثالي لإطلالة أنيقة وجذابة تتناسب مع الأجواء الاحتفالية في موسم الرياض؛ حيث يجمع بين الجرأة والنعومة في آن واحد. يمنح هذا المكياج العيون عمقاً وجاذبية من دون أن يبدو ثقيلاً. إليكِ طريقة التطبيق: