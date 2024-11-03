الامارات | «سحر ميتا» و«بوك توك».. في برنامج التدريب المهني للناشرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، أعمال «برنامج التدريب المهني للناشرين»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، ضمن الفعاليات المهنية التي تسبق الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والمصاحبة لمؤتمر الناشرين، بالتعاون مع «كلية الدراسات المهنية بجامعة نيويورك»، بمشاركة 200 ناشر من 43 دولة.

وقال منسق عام المؤتمرات المهنية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، منصور الحساني: إن «تطوير صناعة النشر جزء من رؤية الشارقة ومشروعها الحضاري، الذي جعل من الثقافة ركيزة جوهرية لبناء المجتمعات، ومنح الناشرين منصة قوية لدعم منظومة عمل الاقتصاد الإبداعي.. ومن هنا نأمل أن تمثل هذه الدورة فرصة للإلهام والعمل المشترك، كي نرسم معاً مساراً جديداً يعزز من دور الناشرين كمساهمين في جهود التنمية المستدامة».

من جهتها، قالت عميدة مساعدة مركز النشر والفنون الحرة التطبيقية (PALA) بكلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك أندريا تشامبرز، إن البرنامج يمثل فرصة للقاء الناشرين والاطلاع على تحدياتهم والفرص المتاحة في مجال النشر.

وفي الجلسة الأولى للبرنامج التدريبي بعنوان «سحر Meta للناشرين: ما تحتاج إلى معرفته»، قدمت مديرة الشراكات الاستراتيجية في Meta، جوانا جميل، استعراضاً لدور منصات التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«إنستغرام» في دعم الناشرين للوصول إلى جمهور عالمي.

وفي الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان: «بوك توك: إعادة تصور كيفية التوصية بالكتب وبيعها»، تناولت مديرة إدارة علاقات صانعي المحتوى في «تيك توك»، دنيا أبي ناصيف، أفضل طريقة يستفيد منها الناشرون من خدمات «بوك توك».

أمّا الجلسة الثالثة فحملت عنوان «الذكاء الاصطناعي ونشر الكتب: أين نحن الآن»، فقدمت خلالها الرئيسة التنفيذية للشؤون الرقمية المديرة التنفيذية للغات الأجنبية الدولية في هاربر كولينز الولايات المتحدة، شانتال ريستيفو أليسي، نظرة حول كيفية استفادة ناشري الكتب بشكل أفضل من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والفرص لتعزيز أعمالهم.

• 200 ناشر من 43 دولة يشاركون في أعمال البرنامج.