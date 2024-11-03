الامارات | «حيّاكم».. لقد دقت ساعة العمل والفرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على وقع الأنغام التراثية الأصيلة، وتحت شعار «حيّاكم»، دقت مجدداً ساعة مهرجان الشيخ زايد، لتعود حاملة معها أجواء الفرح والترفيه والثقافة والإطلالة على الحضارات على مدى 120 يوماً، حيث تشغل الأجنحة والفعاليات التراثية مساحة كبيرة، إذ يسعى المهرجان إلى تكريس الهوية الوطنية للإمارات، وإبراز دور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء وتأسيس أمة ووطن عبر العديد من الأقسام، وكذلك التعريف بثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده، والإضاءة على الحرف التقليدية بشكل حي أمام الزوار من داخل الإمارات وخارجها.