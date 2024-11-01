ماذا يحدث لجسم الرجال عند تناول الكوارع؟.. لن تتخيل النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكوارع هذا الطبق الشعبي اللذيذ، يحظى بشعبية كبيرة بين الكثيرين، وخاصة الرجال، ولكن ما هي الآثار الصحية لتناول الكوارع؟

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي أخصائي، التغذية العلاجية والرياضية، إنّ فوائد تناول الكوارع للرجال تشمل:

مصدر غني بالبروتين

الكوارع تحتوي على كمية كبيرة من البروتين، وهو عنصر أساسي لبناء وإصلاح الأنسجة والعضلات، ما يساهم في زيادة قوة العضلات وتحسين الأداء البدني.

مصدر للكولاجين

الكولاجين الموجود في الكوارع يساهم في صحة المفاصل والجلد والشعر، ما يساعد على تقليل آلام المفاصل وتحسين مرونة الجلد ومقاومة التجاعيد.

غنية بالمعادن

تحتوي الكوارع على معادن مهمة مثل الحديد والزنك والفوسفور، والتي تلعب دورًا حيويًا في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، مثل تعزيز المناعة وتحسين وظائف الدماغ.

مصدر للطاقة

الدهون الموجودة في الكوارع، خاصة الدهون المشبعة، توفر طاقة للجسم، ما يجعلها وجبة مثالية بعد ممارسة الرياضة أو في الأيام الباردة.

هل هناك أضرار لتناول الكوارع؟

- ارتفاع نسبة الدهون المشبعة

تحتوي الكوارع على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي قد تزيد من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- ارتفاع نسبة حمض اليوريك

يؤدي الإفراط في تناول الكوارع إلى زيادة مستوى حمض اليوريك في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنقرس.

- المواد الحافظة

بعض أنواع الكوارع المعلبة أو المجهزة قد تحتوي على مواد حافظة ومواد أخرى مضافة، والتي قد تكون ضارة بالصحة عند تناولها بكميات كبيرة.

واختتم "القيعي": "يجب تناول الكوارع باعتدال وعدم الإفراط فيها، وتضمينها في نظام غذائي متوازن، يُفضل طهي الكوارع بطرق صحية مثل السلق أو الشوي، وتجنب القلي العميق، يجب اختيار الكوارع الطازجة والنظيفة، وتجنب تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الملح".