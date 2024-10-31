الامارات | 114 عاما.. أكبر معمرة في أميركا تكشف "سر طول العمر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 أكتوبر 2024

يعتقد الآن أن امرأة من ولاية بنسلفانيا (114 عاما) هي أكبر شخص معمر في أميركا الشمالية.

وأصبحت ناعومي وايتهيد، التي تعيش في دار لرعاية المسنين في بلدة ويست سايلم في مدينة غرينفيل، هي أكبر معمرة بعد وفاة إليزابيث فرانسيس من ولاية تكساس في 22 أكتوبر.

وقد ولدت وايتهيد، التي تقول إنها لم تدخن مطلقا أو تشرب الكحول، في سبتمبر 1910 في مزرعة في جورجيا وعاشت بعد وفاة زوجها وأبنائهما الثلاثة.

وأرجعت حياتها الطويلة إلى الجينات الجيدة والاستمتاع بالعديد من الأنشطة مثل الطهي والخبز والرسم والاستماع إلى الموسيقى.

وقالت وايتهيد لصحيفة نيو كاسل نيوز في سبتمبر 2023 إنها لم تحدد هدفا بشأن المدة التي تريد أن تعيشها، لكنها أشارت "سأعيش طالما يسمح لي الرب بذلك".