الامارات | أسرة محمد منير توضح تفاصيل نقله إلى المستشفى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 أكتوبر 2024

أصدرت أسرة المطرب المصري محمد منير بياناً للرد على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن تدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضحت الأسرة أن الفنان بخير، لكنه تعرض إلى حالة إجهاد بدني، بسبب الجهد الكبير الذي بذله خلال الأيام الماضية في تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، وأيضاً حرصه الشديد على المشاركة في احتفالات أكتوبر.

وأضافت أن هذا الإجهاد «استلزم دخوله برغبته إلى المستشفى، للاطمئنان على حالته وإجراء فحوص طبية».

وأشار البيان إلى أنه بخير ومحاط بكامل عائلته، إلى جانب تلقيه كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفى الذي أجرى فيه الفحوص الطبية قبل يومين، مؤكدة أنه سيكون في منزله خلال أيام؛ لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد.

وكان آخر ظهور لمحمد منير أثناء حضوره عزاء والدة الفنان أحمد عصام، وحرصه على الوقوف بجانبه ومساندته واستقبال المعزين معه.