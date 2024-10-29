الامارات | في حادث نادر جداً.. ترام يخرج عن مساره ويصطدم بمتجر بأوسلو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج ترام عن مساره اليوم (الثلاثاء) في أوسلو واصطدم بمتجر في وسط المدينة في حادث نادر جداً أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وتسبب في حالة من الذعر بين المارة.

ووقع الحادث قرابة الظهر في منطقة مزدحمة من العاصمة النرويجية.

وكان الترام عند منعطف لكنّه انحرف لسبب لم يتضح بعد عن سكّته فاصطدم بمتجر إلكترونيات يتولى توزيع منتجات «آبل» عند زاوية أحد الشوارع.

وقال رئيس عمليات شرطة أوسلو أندرس رونينغ في موقع الحادث إن «ثلاثة أشخاص كانوا في الترام أصيبوا ورابع في خارجه».

وأفادت الشرطة في البداية بأن الترام كان يحمل نحو 20 راكباً، لكنّ عدداً منهم كانوا غادروا موقع الحادث عندما وصلت عناصر أجهزة الإنقاذ.

وأوضح رونينغ أن الضجيج الذي أحدثه الترام لدى انحرافه عن خطّه أفسح بعض الوقت للأشخاص الذين كانوا في المتجر للخروج منه.

ولايزال سائق الترام الذي أصيب هو نفسه في وضع المشتبه به إذ ربما كان الحادث ناجماً عن السرعة المفرطة.

وأخليت المكاتب في المبنى حيث المتجر الذي تعرّض للحادث، ومن غير الممكن إزالته قبل تقييم الخبراء وضع الجدران وقدرتها على الاحتمال.

واتُخِذَت الإجراءات اللازمة لمنع انهيار المبنى.