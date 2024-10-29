الامارات | «الحِرف والصناعات التقليدية» يعود اليوم بتجارب غامرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في سوق القطارة بالعين، الذي تُنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حتى 17 نوفمبر المقبل، في إطار سعيها إلى صون الموروث الثقافي الإماراتي، والحفاظ على المهارات والمعارف المرتبطة بالحرف التراثية من خلال تسلّيط الضوء عليها لضمان نقلها إلى الأجيال الصاعدة.

وقال رئيس الدائرة محمد خليفة المبارك: «ونحن نحتفل اليوم بمرور عقد من الزمن على انطلاقة مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، نؤكد التزامنا صون موروثنا الثقافي وإرثنا الغني، إلى جانب الحفاظ على الممارسات التقليدية والحرف اليدوية، سعياً لتعزيز مشاعر الفخر والانتماء بين الأجيال الشابة، وضمان استدامتها للأجيال المقبلة».

ويشارك في المهرجان حرفيون تقليديون، وهيئات ومؤسسات حكومية معنية بالمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية وإنتاجها وتطويرها.

وتحفل نسخة هذا العام من المهرجان ببرنامج غني من العروض الفنية الشعبية التقليدية والحرفية والألعاب التفاعلية الممتعة للكبار، والمسابقات وورش العمل التعليمية حول التراث والموروث الثقافي للشباب. وتشمل فعاليات السوق مجموعة من الحِرَف التقليدية وأدوات الصقارة والقهوة العربية.