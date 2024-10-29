الامارات | باحثة ومهندس يتقاسمان جائزة البيئة الألمانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أول من أمس، عالمين، جائزة البيئة الألمانية، التي تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو (540 ألف دولار)، وهي واحدة من أكثر الجوائز البيئية المرموقة في أوروبا.

وتحتفي الجائزة التي تمنحها مؤسسة البيئة الاتحادية الألمانية للإنجازات في حماية البيئة والحفاظ عليها.

وستتقاسم الباحثة في مجال الأراضي البرية فرانزيسكا تانيبرغر ورائد الأعمال في المجال الإلكتروني توماس سبيديل الجائزة.

وترأس تانيبرغر مركز «غرايفسفالد مور» شمال شرقي ألمانيا، وأظهرت مدى أهمية الأراضي البرية.

وقالت تانيبرغر: إن هذه الأراضي ضرورية ليس فقط للمناخ والتنوع البيولوجي، بل أيضاً لأمن المياه.

وتشكل الأراضي البرية نحو 5% من مساحة ألمانيا، ولكن 95% منها مستنزفة. وعلى مستوى العالم، تبلغ هذه النسبة نحو 15%.

وتعتزم تانيبرغر إنفاق أموال الجائزة على تأسيس شركة علمية ناشئة.

وفاز سبيديل، وهو مهندس كهربائي، بالجائزة لاختراعه نموذجاً أولياً لصندوق شحن، بحجم كشك الهاتف تقريباً، حيث يمكن شحن السيارة الكهربائية في نحو 10 دقائق. ويعتزم سبيديل إما استثمار قيمة الجائزة المالية وإما استخدامها في سداد الديون.