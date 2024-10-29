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الامارات | باحثة ومهندس يتقاسمان جائزة البيئة الألمانية

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ماينز (ألمانيا) - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة ومهندس يتقاسمان جائزة البيئة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أول من أمس، عالمين، جائزة البيئة الألمانية، التي تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو (540 ألف دولار)، وهي واحدة من أكثر الجوائز البيئية المرموقة في أوروبا.

وتحتفي الجائزة التي تمنحها مؤسسة البيئة الاتحادية الألمانية للإنجازات في حماية البيئة والحفاظ عليها.

وستتقاسم الباحثة في مجال الأراضي البرية فرانزيسكا تانيبرغر ورائد الأعمال في المجال الإلكتروني توماس سبيديل الجائزة.

وترأس تانيبرغر مركز «غرايفسفالد مور» شمال شرقي ألمانيا، وأظهرت مدى أهمية الأراضي البرية.

وقالت تانيبرغر: إن هذه الأراضي ضرورية ليس فقط للمناخ والتنوع البيولوجي، بل أيضاً لأمن المياه.

وتشكل الأراضي البرية نحو 5% من مساحة ألمانيا، ولكن 95% منها مستنزفة. وعلى مستوى العالم، تبلغ هذه النسبة نحو 15%.

وتعتزم تانيبرغر إنفاق أموال الجائزة على تأسيس شركة علمية ناشئة.

وفاز سبيديل، وهو مهندس كهربائي، بالجائزة لاختراعه نموذجاً أولياً لصندوق شحن، بحجم كشك الهاتف تقريباً، حيث يمكن شحن السيارة الكهربائية في نحو 10 دقائق. ويعتزم سبيديل إما استثمار قيمة الجائزة المالية وإما استخدامها في سداد الديون.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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