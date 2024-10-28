بيع أغلى صقر في العالم في مزاد علني- لن تتوقع سعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شهد مزاد نادي الصقور السعودي 2024، الذي انطلق في الأول من أكتوبر ويستمر حتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري، إقبالا كبير من عشاق الصقارة.

أقيم المزاد في مقر النادي بمنطقة ملهم شمال مدينة الرياض، وشهد منافسة شديدة بين المشاركين على اقتناء أندر وأجود أنواع الصقور، وفقا لموقع "arabnews".

صقور شاهين

برزت صقور شاهين خلال هذا المزاد، حيث تم عرض صقرين من هذا النوع النادر على منصة المزاد، وشهد هذان الصقور منافسة حامية الوطيس، ما أدى إلى ارتفاع أسعارهما بشكل كبير.

بُيعت الصقور الشاهين بمبلغ إجمالي قدره 191 ألف ريال.

بيع أغلى صقر في المزاد

لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، فقد سجل المزاد أرقاما قياسية في العديد من الصفقات، فالصقر الأول، الذي كان ملكاً للصقار سالم الحربي، شهد منافسة شرسة بدأت من 80 ألف ريال ووصلت إلى 150 ألف ريال.

كما بُيع صقر آخر من شرق ينبع للصقار محمد الجهني بمبلغ 83 ألف ريال، وصقر ثالث من حائل للصقارين نايف ومبارك الراشدي بمبلغ 132 ألف ريال.

أهداف المزاد

يعد مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزاد رسمي للصقور في المملكة، ويروج للتراث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

يهدف المزاد إلى العديد من الأهداف، من بينها تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة، وتنظيم آلية بيع الصقور وشرائها، والحفاظ على سلالات الصقور النادرة من الانقراض، كما يُسهم المزاد في تعزيز مكانة الصقارة السعودية على المستوى العالمي.

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