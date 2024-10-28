الامارات | «تريندز» يدشن مكتبه الفعلي السادس عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتبه الفعلي السادس عالمياً في العاصمة الروسية موسكو، ليعمل على بناء شبكة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والفكرية في روسيا، إلى جانب تعزيز التبادل العلمي والتعاون المعرفي مع الأكاديميين والباحثين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات العلمية.

ويأتي افتتاح المكتب ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى بناء جسور التعاون والشراكة مع مراكز الفكر الروسية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور محمد عبدالله العلي، إن «مكتب المركز في موسكو سيركز على دراسة الروابط الجيوسياسية والاقتصادية بين روسيا وأوراسيا والشرق الأوسط؛ ما يمكن (تريندز) من تقديم تحليلات شاملة حول الديناميكيات المتغيرة في هذه المناطق».