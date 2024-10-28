الامارات | المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يشارك في «التواصل الحكومي الخليجي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أبرز آليات تعزيز كفاءة نجاح الخطط الاتصالية والمشاريع الإعلامية الحكومية، واستعرض جانباً من خبراته وتجاربه في إعداد وإطلاق وتنفيذ الحملات الإعلامية الداعمة للمشاريع والمبادرات الوطنية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات اللقاء الثاني لمراكز ومكاتب الاتصال الحكومي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية خلال 23 و24 الجاري.

كما استعرض تجربته الناجحة في إطلاق وتنفيذ الحملة الإعلامية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

وقال رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر، إن «انعقاد لقاءات مسؤولي المراكز والمكاتب الإعلامية والاتصالية الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل دوري، يُشكل فرصة لتنسيق وتعزيز العمل الخليجي في قطاع الاتصال الحكومي، والاطلاع على التجارب المختلفة، وتبادل الخبرات، وبناء الرؤى والخطط الإعلامية والاتصالية الحكومية المشتركة، بما يسهم في تعزيز الإمكانات والقدرات، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية الخاصة بمراكز ومكاتب الإعلام والاتصال الحكومي كافة بدول مجلس التعاون الخليجي».

كما ناقش المكتب العديد من السياسات والأفكار والمبادرات الاتصالية، التي يمكن أن تسهم في تحقيق اتصال حكومي فعال وكفؤ، قادر على إنجاز المهام والخطط والمستهدفات الاتصالية، في ظل الواقع المتغير للمشهد الإعلامي الجديد، وأهمية وسبل الاستفادة الشاملة من القراءة الدقيقة والذكية لمؤشرات اهتمام الجمهور، من أجل صناعة محتوى مؤثر، قادر على تشكيل توجهات وانطباعات المتلقي، وتدعيم تفاعله الإيجابي مع الرسائل الاتصالية.