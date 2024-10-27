الامارات | بلدة ألمانية في وضع صعب: لا أحد يريد منصب العمدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواجه بلدة هيرشبرغ الواقعة شرقي ألمانيا وضعاً صعباً حالياً، إذ لا يريد أحد تولي منصب العمدة بها.

ويتعين على أهل البلدة الذهاب إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة اليوم.

في المقابل، أشار المرشحان لجولة الإعادة من قبل إلى أنهما قد يرفضان المنصب، حسبما قالت مديرة الانتخابات كاترين مايسنر.

وأوضحت مايسنر أنه لذلك ربما سيتعين إجراء انتخابات أخرى، مضيفة: «لا يوجد أحد يريد القيام بهذا العمل التطوعي»، لافتة إلى أن العمل يتطلب العديد من المهام، في مقابل بدل تمثيل ضئيل.

وفي الانتخابات المحلية التي جرت في 26 مايو الماضي، لم يكن هناك أي ترشيح للعمدية في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 2200 نسمة، وتقع على بعد 70 كيلومتراً جنوب مدينة ينا في ولاية تورينغن. ويمكن لأهل البلدة ترشيح أشخاص عبر كتابة أسمائهم على بطاقات الاقتراع. وترشح إلى جولة الإعادة الاسمان الأكثر تواتراً في بطاقات الاقتراع، وهما رونالد شريكر وبنيامين ليل. وفاز شريكر في جولة الإعادة، لكنه رفض تولي المنصب، لأنه لم يستطع تغطية نفقاته عبر بدل التمثيل.

وذكرت مايسنر أن العمدة السابق قاد البلدة لمدة 41 عاماً، وقضى معظمها كعمدة متفرغ، وفترتين كمتطوع.