الامارات | «الشارقة للكتاب» لعشاق «الكوميكس»: 87 فعالية في انتظاركم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43 التي تنطلق في السادس من نوفمبر المقبل، عشاق القصص المصورة (الكوميكس) والفنانين الطموحين، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هكذا نبدأ»، ليثري تجارب الجمهور بـ87 فعالية وورشة عمل تقدمها نخبة من الرسامين والفنانين الموهوبين من أنحاء العالم.

وتتوزع الفعاليات والورش على 14 موضوعاً تتيح للحضور استكشاف تقنيات متنوعة، مثل إنشاء القصص المصورة، والتمثيل الصوتي، وتطوير الشخصية، والتصميم ثلاثي الأبعاد، وغيرها، ما يوفر للزوار فرصة استكشاف أساليب مبتكرة لتعزيز رؤاهم الإبداعية، والتعلم من خبراء صناعة الكتب المصورة، لاسيما السرد القصصي البصري، بما يسهم في تمكين الجيل القادم من فناني القصص المصورة.

وسيبتكر المشاركون في ورشة عمل «القصص المصورة الكبيرة»، لوحات كتب مصورة بحجم كبير يمكن عرضها على الجدران، أو استخدامها في الديكورات المسرحية، في حين تغطي ورشة «إنشاء غلاف كتاب مصور» التصاميم الجذابة لأغلفة الكتب المصورة، موفرة رؤية شاملة حول العناصر الأساسية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، والتي تشمل التركيب، وتصميم الشخصية، والموقع الفعال لعنوان الكتاب.

وفي ورشة «الرسوم المصورة ثلاثية الأبعاد» سيعمل المشاركون على تصميم شخصيات فريدة باستخدام الصلصال وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع استكشاف تقنيات الانتقال من الفن الثنائي الأبعاد إلى الثلاثي الأبعاد. أما ورشة «التمثيل الصوتي للكتب المصورة» فتقدم للمشاركين فرصة استكشاف الأداء الصوتي، وإضافة بعد حيوي لشخصياتهم المفضلة من الكتب المصورة.

ويلبي معرض الشارقة للكتاب 2024 تطلعات المهتمين بالتعمق في الجوانب السردية للكتب المصورة، من خلال تخصيص ورش عمل للسرد القصصي البصري، وتطوير الشخصية. وستركز ورشة «كتابة الحوار والتعليقات في الكتب المصورة» على كيفية كتابة حوار شائق يعزز السرديات، من خلال تعليقات توضيحية فعالة، ما يسمح للمشاركين بالتدرب على كتابة حوارات جذابة مناسبة للشخصية.

وسيستكشف المشاركون في ورشة «الكتابة للقصص المصورة المتخصصة بنوع معين» الاصطلاحات الخاصة بالأنواع المختلفة، كالبطل الخارق، والرعب، والرومانسية، والخيال العلمي، وسيتعرفون إلى كيفية الاستفادة منها، واستخدامها في أعمالهم الخاصة.

وستضيء ورشة «استكشاف الموضوعات من خلال الكتب المصورة» على كيفية دمج الموضوعات الهادفة في القصص، من خلال استخدام الرمزية والأشكال المتكررة، والهيكل السردي لتحقيق تفاعل أكبر، وللمهتمين بديناميكيات الشخصية.

وستجمع ورشة «الكتب المصورة للأبطال الخارقين» بين السرد القصصي وتصميم الشخصية، ما يوفر للمشاركين فرصة إنشاء أبطالهم الخارقين وتطوير محاور قصصية تجذب الجمهور.

• 6 نوفمبر المقبل تنطلق الدورة الـ43 للمعرض.