احذر هذه الأعراض.. حالة خفية قد تؤدي إلى نوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الاهتمام بصحتك أمر مهم، من أجل تجنب أمراض القلب والدورة الدموية.

ويحدث مرض القلب التاجي عندما يتم انسداد أو انقطاع إمداد القلب بالدم بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين، ومع ذلك، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، غالبًا ما تكون هناك علامات قليلة مسبقًا تشير إلى إصابتك بمرض مميت محتمل.

يتطور مرض القلب التاجي ببطء مع مرور الوقت وقد تختلف الأعراض من شخص لآخر، بعض الأشخاص لا يعرفون أنهم مصابون بمرض القلب التاجي قبل الإصابة بنوبة قلبية.

الذبحة الصدرية هي الاسم الذي يطلق على ألم الصدر أو الشعور بعدم الارتياح الذي يحدث عندما يقل تدفق الدم إلى عضلة القلب، وهو أحد الأعراض الشائعة لمرض القلب التاجي، وقد يشعر المصابون أيضًا بألم أو شعور بعدم الارتياح في:

الأكتاف

الرقبة

الفك

معدة.

وتشمل الأعراض الأخرى لمرض القلب التاجي ما يلي؛

ضيق في التنفس

شعور بالإغماء

شعور بالمرض.

ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في الوقاية من المرض.

يمكن تجنب العديد من هذه الأمراض باتباع نمط حياة أكثر صحة، ولكن بعضها قد يكون ناجمًا عن حالة كامنة قد لا يمكن علاجها، وكلما زادت معرفتك بعوامل الخطر المختلفة التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية، كلما كان من الأسهل اتخاذ خطوات نحو تجنبها.

يتضمن العلاج الفعال لمرض القلب التاجي عادة تناول الأدوية وتغيير نمط الحياة وفي بعض الحالات إجراء عملية جراحية، ستساعدك العلاجات المناسبة لمرض القلب التاجي على إدارة الأعراض المؤلمة وتقليل خطر تفاقم حالتك وتحسين صحة قلبك وأدائه.

6 نصائح للحفاظ على صحة القلب لتجنب أو تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تناول نظام غذائي صحي

اتباع نظام غذائي قليل الدهون وغني بالألياف مفيد، يجب تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات والدهون غير المشبعة، وتجنب الدهون المشبعة والملح، إن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والكوليسترول ــ مثل "النظام الغذائي آكل اللحوم"، الذي لا يتناول سوى الأطعمة الحيوانية (مثل اللحوم والأسماك والبيض وبعض منتجات الألبان) ــ تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم استعداد وراثي لمشاكل القلب.

الحفاظ على وزن صحي ومؤشر كتلة الجسم

إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك مرتفعًا، فقد تكون معرضًا بالفعل لخطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن تؤدي السمنة إلى تراكم الدهون في جدران الشرايين، وقد يؤدي هذا إلى انسدادها، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية.

كن نشطا بدنيا

إن ممارسة التمارين الرياضية أمر أساسي للحفاظ على صحة قلبك والحفاظ على وزن صحي.

الحفاظ على ضغط الدم الصحي

مارس الرياضة بانتظام، وتناول الطعام الصحي، وابدأ في تناول الدواء إذا لزم الأمر.

الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى إلحاق ضرر بالغ بصحة قلبك ووضع ضغوط إضافية عليه.

الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تراكم الدهون في الشرايين، ما يزيد من احتمالية إصابتك بأمراض القلب التاجية.

الكوليسترول هو نوع من الدهون التي ينتجها الكبد، وعلى الرغم من أنه مطلوب باعتدال لاتباع نظام غذائي صحي، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب زيادة الضغط على قلبك، وغالبًا ما تحدث مستويات الكوليسترول المرتفعة بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي أو حالة مرضية كامنة.

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