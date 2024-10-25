مشكلة خفية تسبب الإصابة بالنوبة القلبية- احذر الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحدث أمراض القلب التاجية عندما يصبح إمداد الدم في القلب مسدودا أو متقطعا بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين، ومع ذلك غالبا ما تكون هناك علامات قليلة قد تشير إلى إصابتك بمرض مميت.

وقد يتطور مرض أمراض الشرايين التاجية ببطء بمرور الوقت ويمكن أن تكون الأعراض مختلفة للجميع، لدرجة أن بعض الأشخاص لا يعرفون أنهم مصابون بأمراض القلب التاجية قبل أن يصابوا بنوبة قلبية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

والذبحة الصدرية تحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى عضلة القلب، كما إنه أحد الأعراض الشائعة لأمراض القلب التاجية.

كما أن المصابين قد يشعرون أيضا بالألم أو عدم الارتياح في الكتف والرقبة والفم والظهر والمعدة والصدر.

وتشمل الأعراض الأخرى لأمراض القلب التاجية:

ضيق التنفس.

الشعور بالإغماء.

الشعور بالغثيان.

ويوجد الكثير من العوامل المختلفة التي يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وعادة ما يتضمن العلاج الفعال لأمراض القلب التاجية الأدوية وتغيير نمط الحياة وفي بعض الحالات الجراحة ستساعد العلاجات المناسبة لأمراض القلب التاجية على إدارة الأعراض المؤلمة وتقليل خطر تدهور الحالة وتحسين صحة القلب وأدائه.

نصائح لتجنب أو تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية:

اتباع نظام غذائي صحي:

من الأفضل تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والدهون غير المشبعة، وتجنب الدهون المشبعة والملح.

الحفاظ على وزن صحي ومؤشر كتلة الجسم:

إذا كان لديك مؤشر كتلة جسم مرتفع، فقد تكون معرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ويمكن أن تؤدي السمنة إلى تراكم الدهون في جدران الشرايين، ما يؤدي إلى انسدادها ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

النشاط البدني:

ممارسة الرياضة هي المفتاح للحفاظ على صحة القلب والوزن الصحي.

الحفاظ على ضغط الدم:

ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي، قد يسهم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والنوبة القلبية.

الإقلاع عن التدخين:

يمكن للتدخين أن يضر بصحة القلب بشكل خطير ويضع ضغطا إضافيا عليه.

الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية:

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تراكم الشرايين ما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب التاجية.

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