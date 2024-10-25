الامارات | نجوم إماراتيون وعرب يتفاعلون مع «الإمارات_معك_يا_لبنان»: إنها شيم عيال زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتوازي مع حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي وجّه بإطلاقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة المجتمع والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بادر عدد كبير من نجوم الإمارات والعالم العربي، بالتفاعل مع التداعيات الإنسانية والصحية التي يمرُّ بها الشعب اللبناني، مشيدين بعزم الإمارات على تسخير الإمكانات كافة، وتقديم كل ما يلزم، لدعم الأشقاء اللبنانيين، ومساعدتهم والوقوف معهم في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة، مؤكدين أن وقوف الإمارات مع الشعب اللبناني ليس مستغرباً، «فهذه شيم عيال زايد» وهكذا هي الإمارات التي تغيث المحتاج في كل أرجاء العالم.

الإمارات.. وطن الإنسانية

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي التي كتبت تحت وسم «الإمارات_معك_يا_لبنان» ووسم «الإمارات_وطن_الإنسانية»، قائلة: «على الرغم من أن القصف مستمر، إلا أن إصرار بوخالد وعيال زايد أقوى في إيصال المساعدات للشعب اللبناني»، وأضافت «عند الشدايد ما لها إلا بوخالد وعيال زايد».

أعاد النجم الإماراتي حسين الجسمي، منشور البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة حول توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق حملة (#الإمارات_معك_يا_لبنان) الإغاثية لدعم الشعب اللبناني الشقيق من الثامن إلى الـ21 من أكتوبر.

وتحت وسم «#الإمارات_معك_يا_لبنان» نشرت النجمة داليدا خليل صورة لها خلال مشاركتها مع الفرق التطوعية قائلة «معك يا لبنان من أرض الإمارات أرض الخير»، وتحت الوسم نفسه نشرت الفنانة السورية رغدة، بصحبة الإعلامية ميسون عزام، صورة ذيلتها بالقول «معك يا لبنان شكراً للإمارات»، في الوقت الذي توجه فيه السوبر ستار الفنان راغب علامة، بالشكر لدولة الإمارات.

وعلى مدى الأيام الماضية تحول وسم #الإمارات_معك_يا_لبنان إلى مساحة للتعبير عن حب الإمارات لمواقفها النبيلة، وشكر متابعون لبنانيون الإمارات على المبادرة الإنسانية التي جاءت في وقت يمر فيه لبنان بظروف صعبة، كما شكروا صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهاته بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى اللبنانيين.

وقال متابعون إن دولة الإمارات تثبت دائماً في المواقف الصعبة أنها في طليعة الدول الداعمة إنسانياً، وأنها تعطي دروساً كبيرة بنشر الخير والعطاء، وأكّد متابعون أن اسم دولة الإمارات بات مقترناً لديهم بالعطاء والكرم، وأن النهج الذي تسير عليه الإمارات اليوم ما هو إلا استمرار للنهج الذي رسمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الاهتمام بالعمل الإنساني وجهوده الخيرية والإنسانية، ودعم الدول الشقيقة والصديقة.