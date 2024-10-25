الامارات | 49 أديباً عالمياً يلتقون في «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في دورته الـ43، التي تقام في الفترة من السادس إلى الـ17 من نوفمبر، كوكبة من 49 ضيفاً من كبار الكتّاب والأدباء العالميين، والشخصيات الثقافية المؤثرة من 14 دولة حول العالم، منهم من حصد جوائز عالمية مرموقة، وألّف عدداً من أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم.

وتضم قائمة المتحدثين في المعرض، الكاتب البلغاري غيورغي غوسبودينوف، الذي فازت روايته «ملجأ الزمن» Time Shelter بجائزة البوكر الدولية لعام 2023، وتشارك في المعرض الشاعرة والرسامة الكندية، روبي كور، التي نالت شهرة واسعة من خلال مشاركة أشعارها وقصائدها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتناول أعمالها موضوعات الحب والمرونة، كما يشارك الممثل والمخرج الباكستاني حمزة علي عباسي، الذي أدى أدواراً مؤثرة في المسلسلات التلفزيونية.

ويستضيف المعرض الروائية الأميركية تيس جريتسين، مؤلفة روايات التشويق والغموض، التي تشارك رحلتها في عالم الكتابة مع جمهور المعرض، إلى جانب الشاعر إيان س. ثوماس من جنوب إفريقيا. ومن باكستان، تشارك آمنة مفتي خبراتها وتجاربها ككاتبة سيناريو ومؤلفة كتب مع جمهور المعرض، في حين تضيء الممثلة الهندية هوما قريشي على تجربتها في عالم السينما، كما يستضيف المعرض لورنس م. كراوس، الفيزيائي النظري وعالم الفلك المعروف بأعماله في مجال التواصل العلمي.

ويستقبل المعرض الممثلة الهندية أسواثي سريكانث، وصانعة محتوى مدونة السفر والممثلة شيناز تريسوري، اللتين تشاركان وجهات نظرهما الفريدة مع زوّار المعرض، إلى جانب الكاتب طاهر شاه، الذي أمضى عقوداً في استكشاف الثقافات العالمية من خلال أعماله.

كما تناقش براندي جيلمور، متخصصة العقل والجسم والطاقة من الولايات المتحدة، تقنيات الشفاء الذاتي مع جمهور المعرض، في حين يسلّط الكاتب الإسباني، خافيير سيركاس الضوء على محطات من مسيرته الأدبية، أما الكاتب الهندي تشيتان بهجت، المعروف برواياته التي تم تحويلها إلى أفلام سينمائية، فيتفاعل مع الجمهور ويناقش توجهات الأدب المعاصر.

ويتعمق المؤرخ البريطاني بيتر فرانكوبان في التاريخ العالمي، في حين تناقش الروائية الأميركية من أصول كورية ستيف تشا أعمالها من روايات الجريمة الخيالية، كما تتضمن قائمة ضيوف المعرض محلل الطيران جون ج. نانس، والكاتبة الهندية ناميتا جوكهيل، والشاعرة الأميركية من أصول باكستانية حنا ميان، والباحث الهندي رانا ساففي.

ويسلّط المعرض الضوء على إسهامات الكاتبة ديفيكا كاريابا، التي تركز على علم الآثار، والشاعرة سمية إينيغ، المقيمة في الولايات المتحدة، التي تتناول رحلتها عندما كانت في بدايات الـ20 من عمرها خلال دراستها للطب. كما تضم قائمة المشاركين الشاعر الهندي بي جياموهان، والروائي المالايالامي أخيل ب.دهارماجان، وخبير الذكاء الاصطناعي بيدرو أوريا-ريثيو من إسبانيا، والشاعر الهندي رفيق أحمد.

وتناقش الكاتبة الأميركية كارينا يان جليزر سلسلة كتاباتها من كتب الأطفال مع زوّار المعرض، وتستعرض المخرجة الباكستانية صبا كريم خان رؤيتها الفريدة لصناعة السينما مع الجمهور، كما يستضيف المعرض الفنانة والمربية الباكستانية رومانا حسين، والدكتورة لين روسي، متخصصة علم النفس السريري، والشيف والكاتب البريطاني أنتوني وارنر، وخبير سياسة الطاقة تاي يونغ جانغ.