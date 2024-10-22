6 طرق تساعد طفلك على التغلب على الخجل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخجل هو شعور طبيعي لدى الكثير من الأطفال، ولكنه يصبح عائقا أمام نموهم الاجتماعي والثقة بالنفس.

ووفقا لموقع "Times of India"، هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد طفلك على اكتساب الثقة بالنفس والتفاعل بشكل أكثر فعالية مع الآخرين.

التفاعلات الاجتماعية

يجب على الآباء تشجيع أطفالهم على التفاعل مع الآخرين، مثل اللعب مع صديق مقرب أو زيارة أقارب، هذه التفاعلات البسيطة تساعده على الشعور بالراحة والتأقلم تدريجياً مع المواقف الاجتماعية.

القدوة الصالحة

كن قدوة لطفلك في الثقة بالنفس، وأظهر له كيف تتفاعل بثقة مع الآخرين من خلال الحفاظ على التواصل البصري والتحدث بصوت واضح.

الاحتفال بالإنجازات الصغيرة

شجع طفلك على تجربة أشياء ، واحتفظ بنجاحاته مهما كانت صغيرة، سواء كان ذلك التحدث أمام الفصل أو المشاركة في نشاط جديد، فإن الاحتفال بنجاحاته يعزز ثقته بنفسه ويجعله أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات.

الأنشطة الجماعية

من الضروري تشجيع الأطفال على الانضمام إلى أنشطة جماعية مثل الرياضة أو الفنون أو النوادي، تساعد هذه الأنشطة على بناء علاقات اجتماعية جديدة وتساهم في تطوير مهارات التواصل.

تعزيز الاستقلال

امنح طفلك الفرصة لاتخاذ قرارات بسيطة وحل المشكلات بنفسه، هذا بدوره يعزز ثقته بنفسه وقدراته.

تقنيات الاسترخاء

عليك تعليم طفلك بعض تقنيات الاسترخاء البسيطة مثل التنفس العميق والتأمل، فهي تساعد على تهدئة الأعصاب والتغلب على القلق الذي قد يصاحبه في المواقف الاجتماعية.

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