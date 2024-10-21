الامارات | مع اقتراب موسم نزلات البرد.. نصائح ذهبية لتقوية جهاز المناعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا بأنه يمكن الوقاية من نزلات البرد من خلال تقوية جهاز المناعة.. وتعد نزلات البرد من المتاعب الصحية الشائعة خلال فصل الشتاء.

وتالياً يقدم خبراء المركز الاتحادي للتوعية الصحية نصائح وإرشادات مهمة لتقوية جهاز المناعة:

- ينبغي تناول الأغذية الغنية بفيتامين C مثل البرتقال واليوسفي والكيوي والجوافة والفلفل الحلو.

- المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعياً، ولمدة لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة.

- مراعاة أخذ قسط كاف من النوم.

- الإقلاع عن التدخين والكحوليات.

- تجنب التوتر النفسي.

- شرب السوائل على نحو كاف؛ إذ يعمل ذلك على ترطيب الأغشية المخاطية في الفم والأنف والحلق، ومن ثم تزداد قدرتها على التصدي للجراثيم.

وللقضاء على الجراثيم ينبغي أيضاً غسل اليدين جيداً بالصابون لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع أيضاً، وذلك بعد العودة إلى المنزل والذهاب إلى المرحاض وتنظيف الأنف وبعد السعال والعطس وبعد مصافحة شخص مريض.

ومن المفيد تلقي التطعيم ضد الأنفلونزا، لاسيما بالنسبة للأشخاص، الذين قد تتخذ الأنفلونزا مساراً خطيرا لديهم، مثل كبار السن والحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كداء السكري وأمراض القلب والرئة والكلى.