70 صورة للنجمات والمشاهير من أبرز فعاليات أسبوع الموضة في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشهد الموسم الثاني من أسبوع الموضة في الرياض إقبالا واسعا من محبي الموضة والأزياء، حيث يشارك أكثر من 30 مصمما سعوديا وعربيا في عرض أحدث إبداعاتهم.

وانطلقت فعاليات هذا الحدث الأنيق منذ أيام، وتُختتم مساء اليوم الإثنين الموافق 21 الشهر الجاري، ليكون منصة مثالية لعرض أحدث صيحات الموضة وتسليط الضوء على المواهب الشابة في عالم الأزياء.

وخطفت المجموعات المعروضة أنظار الجميع، حيث تتنوع بين الأصالة والحداثة، مستوحين إبداعاتهم من التراث السعودي، مع لمسات عصرية.

ويهدف هذا الأسبوع إلى تعزيز صناعة الموضة في المملكة وتشجيع الشباب على دخول هذا المجال، فضلا عن اكتساب الخبرات والمعرفة اللازمة للنجاح في هذا المجال، كما يقدم للعالم وجهة جديدة بالتراث السعودي في عالم الأزياء والموضة.

وشهدت الفعاليات إطلالات ساحرة لعدد من النجمات، من بينهن الفنانة المصرية نيللي كريم وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز.

تألقت نيللي كريم بإطلالة أنيقة مستوحاة من التراث السعودي، بينما خطفت جورجينا الأنظار بإطلالتها الناعمة والأنيقة.

وفي الألبوم التالي، جمعنا لكم 70 صورة من فعاليات أسبوع الموضة بالرياض.