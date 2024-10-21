أجمل فساتين السهرة الفاخرة لصيحات ربيع وصيف 2025

نجح أسبوع الأزياء في الرياض في جذب أنظار جميع المهتمين بعالم صناعة الأزياء من مصممين ومؤثرين، فخلال متابعتنا لعروض النسخة الثانية من أسبوع الموضة المنتظر، تأكدنا من أن المملكة العربية السعودية قد قطعت شوطاً كبيراً مكنها من الانضمام إلى قائمة أسابيع الموضة العالمية، فنسخةُ هذا العام جاءت لتؤكد أن نجاح العام الماضي لم يكن مصادفةً، ولكنه كان خطةً مدروسةً بعناية لوضع المملكة بين أسماء الكبار الذين يرسمون لنا في كل موسم أبرز توجهات الموضة، فقد نجح المصممون السعوديون في الأيام الأولى للحدث الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي في إثبات موهبتهم وقدرتهم الهائلة على دمج إرثهم العربي الغني بآخر الصيحات العصرية، والنتيجة عروض أبهرتنا جميعاً وتركتنا متحمسات لمشاهدة المزيد من الإبداعات العربية خلال الأيام القادمة.

خصصت عروض الأيام الأولى من أسبوع الأزياء في الرياض لمجموعات الهوت كوتور، حيث تسابق المصممون السعوديون في تقديم باقة فائقة الأناقة من فساتين السهرة الفاخرة، والتي كشفت لنا عن رؤيتهم لصيحات ربيع وصيف 2025، تابعي القراءة لتتعرفي إليها لتكوني أول من يتبناها في مناسبات العام الجديد.

وظفت المصممات السعوديات الأزهار في تزيين فساتين السهرة بحرفية عالية رفعت من قيمة القصات وزادتها تفرداً وفخامةً، فأحببنا الفستان السيمون القصير مستقيم القصة والمزود بكاب طويل مغطى بالكامل بالورود البارزة من عرض المصممة وعد العقيلي، والتي كانت زهرة اللوتس بطلة عرضها الأنيق، وقد جاءت تصاميمها الأنثوية الخلابة لتقدم لنا ملخصاً لأبرز الصيحات التي ستشهد رواجاً كبيراً في ربيع وصيف 2025 بدءاً من الفساتين منخفضة الخصر مروراً بالموديلات المزدانة بالريش وتلك المزودة بالكابات الطويلة المصممة بخامات انسيابية والتي أضفت سحراً خاصاً على مجموعتها.

تركت المصممة هنيدة صيرفي بصمتها الخاصة على عروض اليوم الأول من أسبوع الأزياء في الرياض، فقدم عرضها العديد من المفاجآت حيث أبهرتنا بسلسلة من فساتين السهرة المطرزة والمطبعة بالورود، والتي نُسقت أغلبها مع أكسسوار شعر مصمم من الورود الملونة الكبيرة والتي غطت رؤوس العارضات، تشكلت لوحة الألوان التي استخدمتها من الأحمر الجريء والزهري الفاتح الذي طبعت عليه أنماط الورود الناعمة.

أما المفاجأة الحقيقية لعرض المصممة السعودية، فكان الظهور الأنيق للنجمة نيللي كريم والتي اختتمت واحداً من أقوى عروض أسبوع الأزياء في الرياض التي رأيناها حتى الآن، فقد أطلت بفستان أسود Mermaid منسق مع كاب شيفون طويل، ومزود بزهرة حمراء على الصدر، والورود الكبيرة تعلو رأسها في تناغم رائع أحبه الحضور.

جاء عرض المصممة تيما عابد في اليوم الأول من أسبوع الأزياء في الرياض كتكريم واضح للتراث السعودي، فالمجموعة التي ذهبت بفن صناعة الكوتور إلى آفاق جديدة تحمل بعداً ثقافياً غنياً، ارتكزت على القصات الفاخرة المتمثلة في العبايات السوداء الضخمة الموصولة بأغطية رأس ومحاكة بتطريز دقيق نقلها إلى مستوى آخر من الفخامة.

المجموعة التي اعتمدت على الأسود كلون أساسي، قدمت أيضاً الأحمر القاني والبني الداكن، كما زينت منصة العرض باقةً من أجمل الفساتين البيضاء والتي صُممت بقصات مستقيمة وياقات مرتفعة وزودت بقطع ضخمة مكشكشه وتنانير إضافية تمتد كذيل طويل على الأرض.

لا شك أن مهمة المصممين السعوديين ليست سهلةً، فهم يحرصون على إدراج تصاميم تواكب آخر مستجدات الموضة العالمية وفي الخلفية صوت يدعوهم إلى وضع بصمتهم الشرقية التي تُميزهم عن غيرهم وتُميز الأزياء التي تحمل تواقيع أسماء عربية في مختلف المحافل الدولية، تحدياً كبيراً نجح أغلب الموهبون المشاركون في النسخة الثانية من أسبوع الأزياء في الرياض في اجتيازه، والدليل تشكيلة فساتين الكوتور التي عكست كل مرادفات الفخامة، والتي أعجبنا منها الفستان الأزرق الفاتح المزين بشق جانبي طويل والمصمم بكمين طويلين منسدلين على الكتفين مع تطريزات متقنة تزين الكتفين والصدر من مجموعة دارالهنوف.

كان للريش الناعم حصة كبيرة على خشبات عروض أسبوع الأزياء في الرياض، فزين باقة من أجمل فساتين السهرة، أحببنا منها الفستان البرغندي الطويل المحتشم المستوحى من ستايل القفطان والمصمم بياقة عالية والريش يلف أطراف أكمامه من مجموعة المصممة أشواق المرشد.

ضجت منصات عروض أسبوع الأزياء في الرياض بلوحة ألوان تنوعت بين النغمات الجريئة والباستيلية الهادئة والدافئة الأنيقة، فحظي الأحمر بمختلف نغماته بحضور لافت في عروض اليوم الأول والثاني، لا سيما الأحمر البرغندي الذي رصدناه في عرض المصمم عدنان أكبر، والذي أطلت إحدى عارضاته بفستان مخمل برغندي طويل Strapless مزين بزخارف مميزة على التنورة.

تكرر أيضاً البني الداكن الرائج في أكثر من عرض، ولكننا أحببناه بتوقيع المصممة تيما عابد، والتي أدرجت ضمن مجموعتها الجديدة فستاناً طويلاً منسدل الأكمام مزوداً بكاب طويل يمتد إلى الأرض، والنتيجة إطلالة ملكية فاخرة زادها التطريز الدقيق على التنورة فخامةً ورقياً.

برعت المصممات السعوديات في مزج ألوان الباستيل الناعمة ببعض النغمات الزاهية الرائجة، فلفتنا الفستان الزهري الفاتح المغلف بالتطريز والمزود بكاب مكشكش باللون الأخضر الليموني من عرض المصممة وعد العقيلي، والتي نجحت في تنسيقه مع قفازات الأوبرا الطويلة المطرزة وأكسسوار الشعر الذي ضاعف من جمال الطلة.

كعادة عروض أزياء الكوتور، اختتمت المصممات السعوديات عروضهن المبهرة خلال أسبوع الأزياء في الرياض بتشكيلة رائعة من فساتين الزفاف، والتي نتوقع أن تكون مصدر إلهام رائعاً لعروس ربيع 2025، من جهتنا أحببنا الفستان مستقيم القصة والمصمم بياقة V Neck، المزود بتنورة إضافية والمحبوك بتطريز فائق الدقة من مجموعة المصممة فاطمة عبدالقادر.

كما وقعنا في عشق الفستان المصمم من دون أكمام Srapless Dress والمزدان بتطريز عامودي لامع والريش النافر يلف الحواف من مجموعة المصممة وعد العقيلي، وقد نجحت في تنسيقه مع الطرحة الطويلة التي تلامس الأرض والمزينة بنفس نمط تطريز الفستان.

كان فستان الزفاف الذي كان مسك الختام في عرض المصممة تيما عابد من أجمل القطع المصممة للأعراس التي قدمها أسبوع الأزياء في الرياض، حيث تميز بقصته العصرية وخامته الشفافة والتي تُعتبر من أبرز توجهات موضة ربيع وصيف 2025، كما أحببنا طرحته العالية والتي يلامس طولها الأرض.

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