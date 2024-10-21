الامارات | أخت المغني ليام باين: العالم لم يكن طيباً بما يكفي مع شقيقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبرت شقيقة عضو فرقة «وان دايركشن» الراحل ليام باين أن «العالم لم يكن طيباً ولطيفاً بما يكفي» مع المغني الذي توفي قبل أيام، بسبب سقوطه من شرفة غرفته في أحد فنادق العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وكتبت شقيقة المغني روث غيبينز على «إنستغرام» في رسالة عاطفية موجهة مباشرة إلى الراحل: «لا أفهم أين ذهبت».

وأضافت «في كثير من الأحيان خلال السنوات القليلة الماضية، حاولتَ جاهداً التغلب على كل ما يواجهك. أردت فقط أن تكون محبوباً، وأن تجعل الناس سعداء بموسيقاك». وأشارت إلى أن لديها «انطباعاً بأن العالم لم يكن طيباً ولطيفاً بما يكفي» مع شقيقها.

وأعلن عضو «وان دايركشن» زين مالك، أول من أمس، عبر منصة «إكس» أنه سيؤجل جولة حفلاته الأميركية إلى يناير المقبل، بسبب ما وصفه بـ«الخسارة المفجعة».

وأظهرت نتائج التحقيق الأولية أن باين (31 عاماً) سقط من شرفة غرفته في الفندق «في سياق من تعاطي الكحول والمخدرات».

وكان ليام باين يشغل غرفة في الطبقة الثالثة من فندق «كازا سور»، لها شرفة تطل على فناء خلفي وتعلوه بنحو 14 متراً. ولم يتمكن الفريق الطبي الذي هرع إلى مكان الحادث من إسعافه، مكتفياً بالتحقق من وفاته.

وأظهرت صور الغرفة التي نشرتها وسائل إعلام عدة جهاز تلفزيون ذا شاشة مكسورة، وعدداً من القناني وعبوات عليها علامات حرق وشموعاً وآثار مسحوق أبيض على طاولة وكأساً.

وأشارت النيابة العامة إلى ضبط مجموعة من المواد في غرفة المغني، تؤكد «حالة سابقة من التعاطي».

وحضر والد المغني جيف باين إلى المشرحة للتعرف إلى الجثة، بعدما وصل يوم الجمعة الماضي إلى العاصمة الأرجنتينية. كذلك ألقى التحية أمام الفندق الذي قضى فيه نجله على محبّي الراحل المتجمعين في مكان قريب، لوضع الزهور والشموع والصور والرسائل المكتوبة بخط اليد على الرصيف حول شجرة.