الامارات | مزاينات مهرجان الظفرة تنطلق اليوم من «سويحان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم أولى محطات مزاينات مهرجان الظفرة في دورته الـ18 بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي الذي يمتد حتى 30 يناير 2025 مروراً بأربع محطات (مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد، ختامي مهرجان الظفرة).

وتشهد المحطة الأولى «مزاينة سويحان» تنظيم 76 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل في منصة مزاينة الإبل بميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في مدينة سويحان، ويصاحب المزاينة سوق شعبي يضم عشرات المحال المتنوعة التي تقدم منتجات تعكس طيفاً متنوعاً من التراث الإماراتي، وتروج للصناعات التقليدية التي تبرز الموروث الشعبي، وتعزز دوره في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.

وأكد قائد عام شرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، أن المكانة المرموقة التي وصل إليها مهرجان الظفرة جاءت بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لصون الموروث الثقافي، وأسهم بشكل كبير في تنمية المشاريع التراثية وتطويرها استمراراً للمسيرة التي بدأها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العناية بالتراث للمساهمة في إيصال رسالة الدولة للعالم، نظراً لأهمية التراث ودوره الكبير في مسيرة تنمية الشعوب وترسيخ هويتها الثقافية مع التطوّر والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.