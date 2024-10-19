الامارات | مغامرون من 20 دولة يطيرون في سماء الأقصر المصرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سماء مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر أمس، منافسات بين 55 مغامراً قدموا من 20 دولة، وانطلقوا بطائرات «البارا موتور» في رحلة لاستكشاف معالم المدينة الأثرية من الجو.

وبحسب تصريحات لمدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في محافظة الأقصر، ياسر عبدالرازق، فإن رحلات المغامرين الـ55 في سماء الأقصر، تأتي في إطار السعي إلى تنويع المنتج السياحي في المدينة، بما في ذلك سياحة المغامرات، والعمل على جذب مزيد من السياح. ولفت عبدالرازق إلى أن سماء الأقصر ازدانت بالمشاركين الذين طاروا في استعراض بالمظلات التي تحمل اسم «البارا موتور»، وجالوا في السماء من شرق المدينة إلى غربها.