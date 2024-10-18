الامارات | لص يسرق 100 «فردة» حذاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أكتوبر 2024

في حادثة غير تقليدية وغريبة، تحقق شرطة أوهايو في سرقة حدثت في متجر أحذية بمدينة سينسيناتي، حيث قام لص أو مجموعة لصوص بسرقة 100 حذاء، ولكن من الجهة اليمنى فقط.

وقعت الحادثة في متجر الأحذية «سول بروز 513» وسط مدينة سينسيناتي في الساعات الأولى من يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول).

وحسب ما أفاد به هانتر إيميج، صاحب المتجر، تمت السرقة نحو الساعة 2 صباحاً، حيث سرق اللصوص مجموعة من الأحذية الفردية والملابس، لكن اللافت أن جميع الأحذية المسروقة كانت لقدم واحدة؛ الجهة اليمنى فقط.

ونشر إيميج مقاطع فيديو وصوراً للواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، آملاً في أن تساعده جهود المجتمع في التعرف على اللصوص.

وكتب على حسابه بـ«فيسبوك»: «بعد التحدث مع المحققين، قررنا نشر اللقطات والسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تقوم بدورها».

وأضاف: «إذا كان لدى أي شخص معلومات، أو تعرف على هؤلاء الأشخاص، نتمنى أن يتواصل معنا. أعلم أن أحدهم الآن يمشي بعرج بعد القفز من النافذة».