ما السبب وراء النهجان أثناء صعود السلم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الشعور بالنهجان أثناء صعود الدرج أمر شائع وقد يكون مؤشرًا على عدة عوامل، بعضها طبيعي وبعضها قد يدل على وجود مشكلة صحية، Mayo Clinic.

الجهد البدني

- قلة النشاط البدني

إذا كنت غير معتاد على ممارسة التمارين الرياضية، فقد تشعر بالنهجان بسهولة عند بذل مجهود.

- سوء اللياقة البدنية

ضعف عضلات القلب والرئتين قد يؤدي إلى صعوبة في ضخ الدم والأكسجين إلى العضلات أثناء ممارسة التمارين.

الحالات الصحية

- أمراض القلب

قد يكون النهجان علامة على وجود مشاكل في القلب، مثل تضيق الشرايين أو قصور القلب.

- أمراض الرئة

أمراض مثل الربو، والانتفاخ الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية المزمن قد تسبب ضيق التنفس وصعوبة في الحصول على الأكسجين الكافي.

- فقر الدم

نقص خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والنهجان.

- السمنة

زيادة الوزن تضع ضغطًا إضافيًا على القلب والرئتين، مما قد يسبب صعوبة في التنفس.

- مشاكل الغدة الدرقية

سواء كانت الغدة الدرقية نشطة جدًا أو غير نشطة، فقد تؤثر على معدل ضربات القلب ومستويات الطاقة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تشعر بالنهجان بشكل متكرر أو شديد، خاصةً إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم في الصدر، أو الدوخة، أو تورم في الساقين، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب ومعالجته.

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