الامارات | القرية العالمية تفتح أبوابها اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 أكتوبر 2024

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، انطلاق موسمها الـ29، اليوم (الأربعاء)، متضمنة 30 جناحاً تحتفي جميعها بأكثر من 90 ثقافةً من دولٍ وحضاراتٍ متنوعة وأكثر من 3500 محلاً ومنفذاً للتسوق، إضافة إلى أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي وما يفوق 200 جولة ألعاب ومغامرة تم إعدادها بعنايةٍ لإثراء تجارب ضيوف القرية العالمية.

ويمتد الموسم الحالي للقرية العالمية، الذي سيتم افتتاحه رسمياً اليوم بمجموعة من العروض المبهرة، حتى الأحد 11 مايو 2025، معززاً مكانتها كوجهة تزخر بالتنوع والتعدد الثقافي بما تقدمه لضيوفها من فرص لاستكشاف التراث الغنيّ الذي يتميّز به كل جناح بما فيه تجارب التسوق الفريدة الخاصّة به، حيث تحتضن القرية العالمية في كل موسم مجموعة كبيرة من التجارب المميّزة كتجارب الطعام في جميع أرجاء الوجهة، ومن بينها منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة كليّاً هذا الموسم، بالإضافة إلى أكشاك الطعام الجديدة المكوّنة من طابقيْن في شارع "فييستا"، وكلا "السوق العائم" و"سوق القطارات" اللذَيْن أُعيد تصميمهما بالكامل ليظهرا بحلةٍ جديدة، ويوفّران للضيوف تشكيلةً متنوعة من أشهى الأطباق والحلويات.

أجنحة ثقافية جديدة

تدشّن القرية العالمية خلال موسمها الحالي، 3 أجنحة جديدة هي "جناح الأردن" و"جناح العراق" و"جناح سريلانكا وبنغلاديش" حيث يُمكّن كل جناح ضيوفه من استكشاف ثقافاته وتقاليده الغنية وأفضل ما تقدّمه من مأكولات، فضلاً عن توفيره تجارب تسوُّق تُعرَض فيها تشكيلة من الحرف الأصيلة، والمنتجات الغير التقليدية التي تُعبّر عن هذه الثقافات.

مفاهيم وتجارب طعام مبتكرة

وتقدم القرية العالمية خلال موسمها الجديد أكثر من 250 منفذاً من خيارات المطاعم والمأكولات بما فيها منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة التي تضم 11 مطعماً ذا طابقين لكل منها، وتقدم هذه المطاعم تشكيلةً متنوعة من أشهى المأكولات العالمية، من خلال موقعها المميز بالقرب من منطقة الألعاب الترفيهية "كرنفال®" التابعة للقرية العالمية، وتتمتع بإطلالة فريدة على مسرح يتوسّط هذه المطاعم حيث يستضيف عدداً من الأنشطة الترفيهية والعروض المباشرة. كما ستُبهِر منطقتا "السوق العائم" و"سوق القطارات" ضيوفهما بتصاميم جديدة بعد أن تم إعادة تصميمهما لتعزيز تجارب الطعام بهما، إلى جانب إتاحتهما أماكن مثاليةً لالتقاط الصور التذكارية المناسبة ولحظات يمكن مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي. كما شهد شارع "فييستا" العديد من التغييرات والتحسينات والتي شملت إضافة الأكشاك ذات الطابقين، لتتيح للضيوف أجواء مثاليةً ومزيداً من خيارات الطعام المختلفة، فيما تتوزّع المزيد من المطاعم ومنافذ المأكولات والحلويات في جميع أرجاء القرية العالمية لتلبي جميع الأذواق.

ممرّات خضراء جديدة

وفي إضافة مميّزة للموسم الحالي للقرية العالمية فقد تم إنشاء ممراّت خضراء جديدة واسعة وفسيحة بأماكن إضافية للجلوس، بحيث تضم مقاعد تم تصميمها خصّيصاً وتوزيعها في أرجاء الوجهة لضمان راحة الضيوف. توفّر هذه الممرّات الأجواء المثالية للعائلات والأصدقاء للتفاعل مع الأجواء الحيوية التي تتمتّع بها القرية العالمية.

وجهات ترفيهية وجولات شيّقة لكل أفراد العائلة

تستضيف القرية العالمية أكثر من 200 جولة ترفيهيّة ومغامرة ولعبة مهارة وعدد من ألعاب الفيديو الرائعة، التي يقع معظمها في منطقة الألعاب "كرنفال®، وتسعى إلى إبهار الضيوف من خلال تقديم تشكيلة من الأنشطة والجولات والتجارب الشيقة والمفضلة للعائلات والأطفال ومحبي المغامرات بما فيها منطقة التحدي "نيون جالاكسي – إكس تشالنج زون"، و"بيت الرعب" الذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة. كما سيجري تدشين تجربة "سيكرتس أوف ذي لوست سيتي" التي تمثّل مغامرةً فريدة للبحث عن الكنز المفقود وحل الألغاز، والمُصمّمة للضيوف البالغين من العمر 10 سنوات فأكثر، كما تعتزم القرية العالمية افتتاح المغامرة الترفيهية الجديدة كلياً "اكسو بلانيت سيتي" قريباً، لتتيح للضيوف مزيداً من التجارب العائلية المميزة.

تجارب ترفيهية تفاعلية

ينتظر ضيوف القرية العالمية هذا الموسم أكثر من 40 ألف عرضاً ترفيهيّاً وفعّالية رائعة، والتي تقدّم مجموعة من الفنانين العالميين والشخصيات المحبّبة للجمهور بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والمتجوّلة. ومن أبرز العروض الترفيهية هذا الموسم هو "العرض الشيق- سايبر سيتي دينجر زون" الجديد الذي يتميز بحركات المجازفة التي تتحدى الجاذبية، فيما سيحتضن المسرح الرئيسي تشكيلةً من العروض العالمية مثل "أربن كرو" و"آينجا" و"آفريكان فوت برنت" و"ماليفو"، علاوةً على مجموعةٍ من العروض المذهلة التي صمّمها فريق إدارة الترفيه في القرية العالمية، بما فيها "ميري جو راوند" و"هانتد هاوس" المُميّز، كما سيحتضن مسرح الصغار عروضاً استثنائية كرتونية تتضمن "الرحّالة" و"بي جي ماسك" و"بيتر رابيت" و"أكتوناتس".

كما ستضم القبّة المخصصة للخروج عند بوابة العالم عرضاً ثلاثي الأبعاد يمثل أحدث إضافةٍ إلى قائمة العروض والأنشطة الترفيهية المبهرة في الموسم الجديد للقرية العالمية، فيما سيظهر تنين جديد ضخم يبلغ حجمه ضعف نظيره من الموسم الماضي في "بحيرة التنين" وسط عرض من النار والليزر يُقدَّم في البحيرة ليخطف اهتمام الضيوف، إضافةً إلى ذلك، ستضيئ عروض الألعاب النارية الشهيرة في القرية العالمية سماء الوجهة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة 9:00 مساءً.

مواقف سيارات محسّنة ولوحات إرشادية إضافية

تماشياً مع التزامها الراسخ بتقديم تجارب وخدمات استثنائية لضيوفها، أجرت القرية العالمية تحسيناتٍ كبيرة على خدماتها بمختلف مناطق مواقف السيارات، فضلاً عن تركيب لوحات إرشادية بارزة داخل الوجهة وخارجها.

وقد طرحت القرية العالمية هذا الموسم خياران للتذاكر لتناسب الجميع، الأول تذكرة "دخول أيام الأسبوع" التي يمكن استخدامها للدخول خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس (باستثناء العطلات الرسمية)، وتذكرة "أي يوم" التي تتيح الدخول إلى القرية العالمية طوال أيام الأسبوع (بما في ذلك العطلات الرسمية). وقد خُصِّصَت أيام الثلاثاء من كل أسبوع لدخول العائلات والسيدات حصراً (باستثناء العطلات الرسمية).

وقد تم فتح باب شراء تذاكر دخول القرية العالمية بأسعارها المعتادة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيق الخاصّيْن بها، وعند شبابيك التذاكر.