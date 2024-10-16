الامارات | مرق العظام.. 5 أسباب أساسية ستدفعك لإضافته لطعامك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يميل العديد من الأشخاص إلى تناول مرق العظام لمذاقه الشهي، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه يتمتع بقيمة غذائية عالية.

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أميركا قائمة بأبرز 5 فوائد لمرق العظام. وتأتي من بينها:

تحسين صحة الأمعاء، وتقليل آلام المفاصل، والحفاظ على قوة العظام والعضلات، وتقليل التوتر، وتعزيز صحة الجلد.

ويحتوي مرق العظام على العديد من المعادن والعناصر الغذائية المفيدة لأجسامنا، أبرزها الكولاجين.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أميركا أن الكولاجين هو البروتين الذي يحدد فسيولوجيا الجلد، من خلال الحفاظ على بنية الجلد، وتمكين وظائفه العديدة.

ويمكن لعوامل مثل ضوء الشمس، والتدخين، والتلوث البيئي، ونقص العناصر الغذائية، تسريع عملية خسارة البشرة للكولاجين، ما يتسبب بتقلّص مرونة الجلد، وبدء ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

وبسبب فقدان الكولاجين، يُصبح الجلد أرق وأكثر جفافًا بشكل متزايد.

ويحتوي كوب واحد من مرق العظام، على ما يلي:

البوتاسيوم (280 مليغرامًا)

يلعب البوتاسيوم دورًا أساسيًا في تنظيم وظيفة الأعصاب، ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من نفايات الجسم، وفقًا لما ذكرته مكتبة الطب الوطنية بأمريكا.

الصوديوم (450 مليغرامًا)

يُعتبر الصوديوم من بين العناصر الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان حتى يعمل بشكل سليم. ولكن، توصي المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاعتدال في استهلاكه لأنه يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

الكربوهيدرات (5 غرامات)

من المعروف أن الكربوهيدرات ضرورية لجسم صحي ونظام غذائي متوازن. وتُعتبر مصدر الطاقة المُفضّل للجسم، حيث تعمل على تغذية الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الدماغ، والجهاز العصبي المركزي، والكلى.

البروتين (9 غرامات)

تُعدّ البروتينات من بين أحد مصادر الطاقة الرئيسة التي تلعب دورًا حيويًا في صحة الجسم، والحفاظ على قوة العضلات، والتئام الجروح، وتكوين خلايا جديدة، وتأخير الشيخوخة.

ويحتاج مرق العظام إلى كمية كبيرة من العظام، والتي تتوفر في محلات بيع اللحوم، وكمية كبيرة من الماء. ويتطلّب طهيه عدّة ساعات على الأقل على نار هادئة.