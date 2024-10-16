الامارات | "وهم كفاية المعلومات".. ظاهرة نفسية يعتقد أصحابها أنهم "على حق دائما"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطت دراسة حديثة الضوء على ظاهرة شائعة تدفع الكثيرين للاعتقاد بأنهم على حق دائما على الرغم من أنهم قد لا يكونون كذلك.

ووجد الباحثون أن الناس يفترضون بشكل طبيعي أن لديهم كل المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرار أو دعم موقفهم، حتى عندما تكون تلك المعلومات غير مكتملة.

وأظهرت الدراسة أن الكثيرين يبالغون في تقدير مدى كفاية معلوماتهم عند اتخاذ القرارات، ما يؤدي إلى الثقة الزائدة، وهي ظاهرة نفسية أطلق عليها اسم "وهم كفاية المعلومات".

وأجريت الدراسة الجديدة على 1261 أميركيا شاركوا عبر الإنترنت. وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات قرأت مقالا عن مدرسة خيالية تفتقر إلى المياه الكافية. وقرأت المجموعة الأولى مقالا لم يذكر سوى الأسباب التي تجعل المدرسة يجب أن تندمج مع مدرسة أخرى لديها مياه كافية، وقرأت المجموعة الثانية مقالا لم يذكر سوى الأسباب التي تدعو إلى البقاء منفصلين والأمل في حلول أخرى، فيما قرأت المجموعة الثالثة جميع الحجج التي تؤيد دمج المدارس والحجج التي تؤيد البقاء منفصلة.

وأظهرت النتائج أن المجموعتين اللتين قرأتا نصف القصة فقط، إما الحجج المؤيدة للاندماج أو الحجج المعارضة للاندماج، استمرتا في الاعتقاد أنهما تمتلكان معلومات كافية لاتخاذ قرار جيد، وفقا لأنغوس فليتشر، أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة ولاية أوهايو. وقال معظمهم إنهم سيتبعون التوصيات الواردة في المقالة التي قرأوها.

وقال فليتشر: "إن أولئك الذين لديهم نصف المعلومات فقط كانوا في الواقع أكثر ثقة في قرارهم باندماج المدارس والبقاء منفصلين من أولئك الذين لديهم القصة الكاملة. وكانوا متأكدين تماما من أن قرارهم كان القرار الصحيح، حتى لو لم يكن لديهم جميع المعلومات".

وبالإضافة إلى ذلك، قال المشاركون الذين يملكون نصف المعلومات إنهم يعتقدون أن الآخرين سيتبنون نفس الرأي الذي تبنته كلا المجموعتين.

وبعبارة أخرى، كان المشاركون في المجموعتين اللتين تملكان نصف المعلومة يعيشون ظاهرة "وهم كفاية المعلومات"، والتي يصفها فليتشر على النحو التالي: "كلما قل ما يعرفه دماغنا، زادت ثقته في أنه يعرف كل ما يحتاج إلى معرفته. وهذا يجعلنا عرضة للاعتقاد بأننا نمتلك كل الحقائق الحاسمة حول قرار ما، والقفز إلى استنتاجات واثقة وأحكام حاسمة، عندما نفتقد المعلومات الضرورية".

وتوضح النتائج أن مجموعتين اللتين تملكان نصف المعلومة كانت ثقتهما في اختياراتهما أعلى من تلك التي لدى المجموعة التي حصلت على المعلومات الكاملة، ما يدل على أن نقص المعلومات يمكن أن يؤدي إلى ثقة مفرطة ويجعل الأفراد يتخذون قرارات غير مدروسة بشكل كاف.

وأشار فليتشر إلى أن هناك خبرا جيدا في الدراسة، وهو أن بعض المشاركين الذين قرأوا جانبا واحدا فقط من القصة ثم قرأوا لاحقا الحجج المقدمة لصالح الجانب الآخر، كان العديد منهم على استعداد لتغيير آرائهم بشأن قرارتهم، بمجرد حصولهم على جميع الحقائق.

ومع ذلك، فإن هذا قد لا ينجح في كل الأوقات، خاصة في القضايا المتعلقة بالمواقف الأيديولوجية الراسخة. وفي هذه الحالات، قد لا يثق الناس في المعلومات الجديدة، أو قد يحاولون إعادة صياغتها لتناسب وجهات نظرهم السابقة.

مضيفا: "لكن معظم الصراعات الشخصية لا تتعلق بالإيديولوجية. إنها مجرد سوء تفاهم في سياق الحياة اليومية".