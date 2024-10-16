كيف يؤثر النظام الغذائي على أعراض انقطاع الطمث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة غذائية أجريت على أكثر من 200 امرأة في أستراليا بمتوسط أعمار 51 عاما، أن جودة النظام الغذائي قد تؤثر على أعراض سن اليأس وجودة الحياة في الخمسينات من العمر.

وحلل فريق البحث من جامعة صن شاين كوست الأسترالية، تناول النساء للطعام والشراب مقابل مبادئ صحية لنظام البحر المتوسط، كونها الأفضل للصحة البدنية والعقلية الثابتة.

ويركز النظام الغذائي المتوسطي على: الفواكه، والخضراوات، والبقول، والمكسرات، والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، والأسماك، والحد من اللحوم الحمراء والمصنعة والأطعمة المصنعة والزبدة.

وسلط البحث الضوء على شدة أعراض سن اليأس، ومنها التعرّق الليلي، والهبات الساخنة، ومشاكل النوم، وآلام المفاصل والعضلات.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، توصل الباحثون إلى نتائج رئيسية، هي:

• النساء اللاتي تناولن كميات أقل من المشروبات المحلاة بالسكر كن أقل عرضة لمشاكل المفاصل والعضلات.

• ارتبط تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والمعالجة بتحسن الصحة العامة.

• أفادت النساء اللاتي التزمن بشكل أكبر بالنظام الغذائي المتوسطي بتحسن الأداء البدني، مثل: قوة العضلات، والمرونة، والقدرة على ممارسة الرياضة.

وقال الباحثون: "إن انقطاع الطمث هو مرحلة حتمية من مراحل الشيخوخة بالنسبة للنساء مع العديد من الأعراض المحتملة، ولكن هناك أبحاث متزايدة تشير إلى أن مواءمة أنظمتهن الغذائية مع مبادئ النمط المتوسطي يمكن أن يساعد في تقليل بعض الأعراض مثل آلام المفاصل والعضلات".