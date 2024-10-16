الامارات | بريطانيا تساعد البدناء.. حقن إنقاص الوزن بـ «المجان»    

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتنغ، أمس، أن الحكومة ستجرّب استخدام حقن إنقاص الوزن لمساعدة البدناء الذين يعانون البطالة على العودة إلى سوق العمل.

وقال إن البدانة التي تؤثر في ملايين البريطانيين، تتسبب في أخذ الناس أربعة أيام غياب إضافية بداعي المرض، وتضع عبئاً كبيراً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة.

وكتب الوزير في صحيفة «ذي تلغراف» أن ازدياد معدلات البدانة في بريطانيا «يفرض أيضاً عبئاً كبيراً على خدمتنا الصحية، إذ يكلّف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 11 مليار جنيه إسترليني سنوياً، أي أكثر من الأعباء المترتبة على التدخين».

وفي قمة استثمارية دولية، أول من أمس، أعلنت الحكومة البريطانية استثمار 279 مليون جنيه إسترليني (365 مليون دولار) من جانب شركة «إيلاي ليلي» الأميركية المتعددة الجنسيات. ويشمل هذا الاستثمار تجربة تمتد خمس سنوات على حقن «مونغارو» لإنقاص الوزن المصنّعة من «إيلاي ليلي»، على ما يصل إلى 3000 مريض، بما يشمل البدناء العاطلين عن العمل. وأظهرت دراسة مقارنة نشرتها مجلة «غاما إنترنل ميديسين» في يوليو الماضي، أن المرضى الذين تناولوا «مونغارو» حققوا خسارة وزن أكبر بكثير من الذين استخدموا إبر «أوزمبيك» و«ويغوفي» المصنعة من شركة الأدوية الدنماركية العملاقة «نوفو نورديسك».

وقال ستريتنغ إن «الفوائد طويلة المدى لهذه الأدوية يمكن أن تكون هائلة في مقاربتنا لمعالجة البدانة».