الامارات | سترة مايكل جاكسون وتذكارات نجوم.. للبيع في مزاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المتوقع أن تدر سترة مايكل جاكسون وأول مكبر صوت استخدمه نجم فرقة البيتلز البريطانية الشهيرة جون لينون، مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية عندما يعرضان للبيع في مزاد علني.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أمس، إن دار بروب ستور ستطرح أكثر من 350 قطعة نادرة وفريدة من التذكارات الموسيقية للبيع في مزاد علني في 15 نوفمبر المقبل، والتي ستشمل الآلات الموسيقية وكلمات الأغاني المكتوبة بخط اليد والتوقيعات.

وستطرح «بروب ستور» من بين تلك المجموعة، القطع التي ارتداها واستخدمها نجوم موسيقى راحلون، ومن بينهم جورج مايكل وبرينس وجيمي هندريكس، إلى جانب نجوم الساحة المتصدرين حالياً مثل المغني البريطاني هاري ستايلز ونجم الهيب هوب البريطاني ستورمزي.

ومن بين المعروضات سترة سوداء وذهبية على الطراز العسكري من المجموعة الخاصة بمغني الراب النرويجي عمر بهاتي، وهو صديق لعائلة جاكسون، تقدر قيمة بيعها ما بين 200 ألف إسترليني (261 ألف دولار) و400 ألف جنيه إسترليني.