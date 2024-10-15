لن تتخيل ما يحدث لجسمك بعد الخيانة الزوجية.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف موقع "healthdigest" أن الخيانة الزوجية قد يكون لها تأثير سلبي على الصحة النفسية والجسدية أيضا، لذا من المهم استشارة الطبيب فورا بعد ظهور أي أعراض جديدة في جسم الإنسان.

الأضرار:

الاكتئاب:

اكتشاف خيانة شريكك قد يؤدي إلى الاكتئاب والحزن والغضب والإحباط، لذا فإن العناية بالذات وتناول الطعام الجيد والتعرض لأشعة الشمس والبقاء رطبا وممارسة الرياضة بانتظام قد يسهم في في قوة العقل وتحسين الحالة النفسية.

اضطراب ما بعد الخيانة:

يحدث نتيجة تعرض الشخص للخيانة، وتتمثل العلامات في القلق والتهيج والذكريات المؤلمة وصعوبة التركيز، وإذا تُرك دون علاج فقد يؤثر على الحياة بشكل كبير ويجعل من الصعب الدخول في علاقة أخرى في المستقبل.

صعوبة النوم:

قد يواجه الشخص صعوبة في النوم، حيث أن التأثير العاطفي للحدث قد يجعل من الصعب عليك الحصول على قسط كاف من الراحة.

القلق:

التعرض للخيانة قد يؤدي إلى القلق والتفكير المفرط والإصابة باضطراب الوسواس القهري وعدم الشعور بالأمان.

والقلق له تأثير جسدي أيضا حيث إنه قد يتسبب في خفقان القلب والصداع والدوخة والأرق وارتفاع مستويات الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية وضغط الدم.

متلازمة القلب المكسور:

تعرف هذه المتلازمة طبيا باسم اعتلال عضلة القلب ويمكن أن تتطور عندما يتعرض الشخص لحدث مرهق بشكل خاص في حياته، ونتيجة لذلك، قد يضعف القلب بشكل كبير.

ويمكن أن يؤدي الضغط العاطفي إلى زيادة مستوى هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول الذي يؤدي دورا رئيسيا في فشل القلب الناجم عن الإجهاد.

وتشمل الأعراض ضيق التنفس وفقدان الوعي أو الإغماء ونبضات القلب السريعة أو غير المنتظمة أو الخفقان.

تغيير الدماغ:

الشعور بالحب يمنح الجسم "الدوبامين" وهو مادة كيميائية، ولكن قد يحدث العكس عندما يكتشف الشخص أن شريكه يخونه، ما يؤدي إلى التأثير على كيمياء المخ وظهور أعراض مثل الانفعال والارتباك والتوتر، وقد يسبب ذلك زيادة تدفق الدم إلى اللوزة الدماغية ونقصان تدفقه إلى القشرة الجبهية.

آلام الجسم:

العلاقة بين العقل والجسد قوية، لذا فإن العقل يتأذى نتيجة للخيانة، ما يؤدي إلى آلام الظهر والصداع وتوتر العضلات وتغيرات الوزن ونزلات البرد أو الأنفلونزا.

مشكلات صحية مزمنة:

من المعروف أن الخيانة الزوجية يمكن أن تسبب تأثيرات جسدية مثل: الصداع النصفي ومشكلات القلب والأوعية الدموية.

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